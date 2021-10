Duna je sci-fi hodné 21. storočia. Prorok nemá veľké svaly, no vyžaruje silu

Súčasný človek sa v nej spozná.

21. okt 2021 o 13:54 Kristína Kúdelová

Hodnotenie 9 / 10 Duna Zhrnutie: Film Denisa Villeneuva má skvelý vizuál aj zvukový dizajn.

Toto je ten film. Film, ktorý žáner sci-fi už veľmi potreboval, ale nikto ho nedokázal priniesť, ani tvorcovia Star Wars, hoci na to mali niekoľko pokusov.

Je to film, ktorý presahuje tradičný pôdorys futuristických vojen, a na pozadí vizuálneho divadla dokáže vyrozprávať hlboký a intímny príbeh moderného človeka zmietaného predtuchami o svojej blízkej budúcnosti.

Nový prorok je už blízko

Duna vznikla podľa knihy, o ktorej sa hovorilo, že sa nedá sfilmovať.

Americký spisovateľ Frank Herbert ju napísal ešte v roku 1965. O necelých dvadsať rokov ju adaptoval legendárny režisér David Lynch, no so svojou prácou nebol celkom spokojný a v strižni nemal ani konečné slovo, a tak producentov poprosil, aby ho z titulkov vymazali.

V tom čase už v Kanade dospieval Denis Villeneuve a sníval o tom, že raz túto možnosť dostane aj on. On by to vedel inak a lepšie, o tom bol presvedčený, len k tomu potreboval voľnosť, aby mohol urobiť jeden radikálny krok.

A dostal ju.

Duna je príbehom z roku 10191. Na pohľad ju komplikujú ťažko zapamätateľné mená planét, rodov a dynastií, strojov, prírodných fenoménov - a aj spôsob reči, lebo neraz má formu básne.