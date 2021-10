Baldwinovi podal zbraň asistent režiséra. Nevedel, že bola nabitá ostrými nábojmi

Vyšetrovatelia zaistili vražednú zbraň aj ďalšie zbrane a muníciu, ktoré pri natáčaní používali.

23. okt 2021 o 6:23 TASR

WASHINGTON. Americký herec Alec Baldwin, ktorý vo štvrtok pri natáčaní filmu nešťastnou náhodou smrteľne postrelil kameramanku Halynu Hutchinsovú a zranil režiséra Joela Souzu, dostal nabitú zbraň od asistenta režiséra. Ten mu naznačil, že rekvizitu môže bezpečne použiť. Vyplýva to súdnych záznamov, ktoré zverejnili v piatok.

Podľa agentúry AP vyšetrovanie incidentu ukázalo, že asistent nevedel, že zbraň bola nabitá ostrými nábojmi.

Baldwin spolupracuje s vyšetrovateľmi

Vyšetrovatelia zaistili samotnú vražednú zbraň, ako aj ďalšie zbrane a muníciu, ktoré sa pri natáčaní filmu používali. Medzi zadržanými rekvizitami je aj zakrvavený kostým, ktorý mal Baldwin v čase incidentu na sebe.

Baldwin v piatok v súvislosti s tragédiou vyjadril svoj zármutok. "Neexistujú slová, ktoré by vyjadrili môj šok a smútok v súvislosti s tragickou nehodou, ktorá pripravila o život Halynu Hutchinsovú, manželku, matku a našu hlboko obdivovanú kolegyňu. Plne spolupracujem s vyšetrovateľmi na objasnení toho, ako k tejto tragédii došlo," napísal na Twitteri.

Dodal, že je v kontakte s jej manželom a ponúka svoju podporu jemu aj jeho rodine.

Ako Alec Baldwin smrteľne postrelil kameramanku a zranil aj režiséra

K tragédii došlo v americkom štáte Nové Mexiko pri natáčaní westernu s názvom "Rust", v ktorom Baldwin stvárňuje hlavnú úlohu.

Halyna Hutchinsová a Joel Souza "boli postrelení, keď zo zbrane vystrelil Alec Baldwin," uviedol šerif okresu Santa Fe. Hutchinsová bola zasiahnutá do hrude, Souza stál v čase výstrelu za ňou.

Postrelenú 42-ročnú kameramanku následne previezli vrtuľníkom do nemocnice, kde napokon zraneniam podľahla. Režiséra (48) so zraneniami previezla sanitka do inej nemocnice. Neskôr ho z nej prepustili.

V súvislosti s incidentom nebolo zatiaľ vznesené žiadne obvinenie.