Saša Jány: Naše modelky brzdí malé sebavedomie, Poľky s katolíckou výchovou sú dravšie

Vyrovnať sa s hejtom, to je jedna z prvých vecí, ktoré modelky učí.

28. okt 2021 o 21:23 Kristína Kúdelová

Vyhrala si genetickú lotériu, hovorí štíhlym a krásnym dievčatách modelingový špecialista SAŠA JÁNY. Vďaka nej sa teraz môžeš pomerne ľahko a bez námahy dostať k vysokému zárobku.

Prečo sa teda k nemu mnohé nedopracujú? Hoci im Jány dáva rady, ako prekonať konkurenciu aj ich vlastné presvedčenie, že sú škaredé, a učí ich, ako sa povzniesť nad nenávistné reakcie, nie vždy ho dokážu poslúchnuť.

Slovanská krása vo svete módy dnes ustupuje z pozícií, ktoré kedysi mala, priznáva Jány. A naše dievčatá budú musieť myslieť inak, ak sa budú chcieť presadiť vo svete, ktorý je dnes úplne iný, ako keď v ňom on začínal a vedenie medzinárodnej agentúry Elite Model Look mu dalo na starosť Česko a Slovensko.

Boli ste veľmi mladý, keď ste dostali vo svete modelingu veľkú zodpovednosť. Ako je to možné?

Bol to zhluk náhod. Keďže som vyrastal v Alžírsku, vedel som po francúzsky a ešte ako študent gymnázia som sa prihlásil na brigádu v hoteli Forum. Robil som tlmočníka a mal som na starosti všetkých francúzskych klientov.

Jedným z nich bola malá parížska agentúra, ktorá ma vzápätí odporučila zástupcom agentúry Elite. Ukázalo sa, že Elite potrebuje nielen tlmočníka, ale aj niekoho, kto by tu mal na starosti PR a skauting.

Modeling ako profesia vtedy u nás neexistovala, ani v Československu, ani inde v Strednej Európe, nevedeli sme, čo sú kastingy, fittingy, opcie a portfoliá, bolo preto zaujímavé stáť pri jej zrode. Vzdal som sa plánu študovať medicínu, lebo štúdium na Ekonomickej univerzite sa mi zdalo vhodnejšie, a o chvíľu som už cestoval na svetové finále súťaže Elite Model Look do New Yorku. Po anglicky som nevedel takmer ani slovo a zrazu som stál pred hotelom Plaza so zeleným kufríkom. Vravel som si: to sa mi asi len sníva. Ešte som mal aj narodeniny, oslavoval som dvadsať rokov.

Ako na vás ten svet zapôsobil?

V meste bol aj US Open, v rovnakom hoteli bývali Patricia Kaas, Steffi Graf. Samotné finále moderovala Naomi Campbell, v zákulisí sedela Linda Evangelista, v porote bol David Copperfield a všetci sme šli na jachtu Donalda Trumpa.

“ Keď ste takou ikonou ako Linda Evangelista, že vás rozoznávajú všade na ulici a vaša tvár je sama osebe značkou, nepodarený zákrok vás môže psychicky zlomiť. Ešte k tomu pridáte alkohol a lieky, a raz dva sa vám tvár zmení na mesačnú krajinu. „

Keďže v tom čase bol modeling na vrchole, bol to pre mňa nesmierne motivačný zážitok. Uvedomil som si, že to môže byť profesia so širokými možnosťami, ktorá samotný modeling zďaleka presahuje.

Dodnes som z nej nadšený, akurát moja mama ešte istý čas banovala, že zo mňa nie je lekár.

Že by ste aj vy mohli byť modelom, to vám nikdy nenapadlo?

Nikdy. Veľa ľudí sa ma pýtalo, či som bol v minulosti model. No ja som vždy veľmi sebakritický.

Aj vám sa stalo čosi podobné ako hrdinke filmu Diabol nosí Pradu, že keď vstúpila do sveta módy, museli ju najprv naučiť sa obliekať?

Nebola to taká tragédia, ani také zaucho, hoci aj mne trochu pomohli. Stalo sa to, keď som dostal pozvanie na Life Ball vo Viedni, čo bola každoročne významná udalosť. Bol som šťastný, dal som si hnedý oblek a bielo-čiernu košeľu s grafickými kolieskami, čo som si priniesol zo Švajčiarska. Považoval som ju za vrchol svojho šatníka.