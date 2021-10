Jan Prušinovský: Viac ako o pornografii sú Chyby príbehom o obyčajnom vzťahu

Milostný príbeh dvoch outsiderov

27. okt 2021 o 10:17 Veronika Sebechlebská

Režisér a scenárista kultového komediálneho seriálu Most! sa ujal scenára, ktorý napísal amatérsky tvorca krvavých hororov, občianskym povolaním pokrývač striech. Že výsledkom bude romanca, by asi čakal len málokto. A predsa. Presne to Chyby sú. Milostný príbeh dvoch outsiderov.

Hlavná hrdinka vášho najnovšieho filmu je žena so šteklivou minulosťou, ktorá sa snaží viesť usporiadaný život. Je to asi divácky atraktívny námet, no nedá sa povedať, že by bol zvlášť originálny. Navyše s ním prišiel Roman Vojkůvka, pomerne neznámy autor, ktorý sa filmu venuje len amatérsky, aj to skôr v žánri hororu. Napriek tomu ste sa do jeho scenára pustili. Čím vás oslovil?

Páčilo sa mi, že Roman Vojkůvka na to šiel trochu inak. Viac ako o pornografii je to príbeh o prekonávaní prekážok v úplne obyčajnom vzťahu. Tá krehkosť a zároveň tvrdosť sa mi zdala, nehovorím, že originálna, ale rýdza. Išla z toho úprimnosť.

Vo svojej tvorbe často reflektujete aktuálne spoločenské problémy, akými sú rasizmus, homofóbia či transfóbia. Je aj výber scenára dotýkajúceho sa problematiky pornografie reakciou na nejaké tendencie, ktoré vnímate v spoločnosti?

Vlastne trochu áno. Dozvedel som sa napríklad, že Česko kedysi patrilo k pornografickým veľmociam. Na projekcii filmu v Semilách mi nedávno jeden z divákov odcitoval štatistiku, podľa ktorej sa priemerne v každej tretej českej rodine nájde osoba, ktorá s pornopriemyslom už niekedy prišla do styku. V každej tretej. A pritom sa o tom takmer nehovorí.

Asi nemáte na mysli len profesionálnu pornografiu.

Samozrejme, dnes možno deväťdesiat percent obsahu tvorí amatérska pornografia. Ale stále, niekomu to zarába peniaze a niekomu to kazí život. Možno nie hneď, možno nie vždy, ale deje sa to. A deje sa to často.

Keď sa Emino tajomstvo prevalí, nasleduje pomerne drsná reakcia okolia. Trochu ma to i prekvapilo. Ako Slovenka som vždy mala pocit, že Česi sú v postoji k podobným veciam oveľa liberálnejší.

To je podľa mňa čisto pseudoliberálne správanie sa. Mnoho Čechov to buď ignoruje, alebo sa tvári liberálne, len keď sa ich to priamo nedotýka. Ale keď sú s tým potom konfrontovaní osobne, až tak liberálne to nevyzerá.

Ste známy tým, že pred natáčaním si vždy robíte dôkladnú prípravu „v teréne“, prechádzate si mesto, spoznávate obyvateľov. Ako sa robí rešerš na film, v ktorom hrá dôležitú úlohu porno?