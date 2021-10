Dobrodružstvo na fakt veľkom pieskovisku

Duna veľkolepá.

29. okt 2021 o 9:24 Juraj Malíček

Duna, jeden z najočakávanejších filmov, ani nieže roku, ale azda i dvoch či troch, už sa veselo premieta viac ako mesiac. Nie u nás ani v Česku, USA, vo Veľkej Británii, v Kanade či Číne, kde prichádza do kín 21., resp. 22. októbra, ale napríklad v Nemecku, vo Francúzsku, v Taliansku, Rusku, Španielsku, Singapure, na Taiwane, v Hongkongu.

Okrem iného to znamená, že kto naozaj chcel a nevedel sa dočkať, už Dunu mohol vidieť, hoci aj toť hneď vedľa v susednom Rakúsku. Alebo, keď už sme pri tom, na Ukrajine. A je to naozaj mimoriadny zážitok, ten spôsob filmu, ktorý treba (ak treba) vidieť v čo najlepšom, čo najväčšom, čo najhlasnejšom kine, ideálne, samozrejme, v IMAX-e, nech už to teda naozaj pôsobí, ako má. Opojný, pohlcujúci, uhrančivý audiovizuálny zážitok.