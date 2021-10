Do Rokenrolovej siene slávy uviedli rapera Jay-Z, Turnerovú či Foo Fighters

Počas ceremónie vystúpila aj speváčka Tayler Swift.

31. okt 2021 o 12:41 TASR

Nate Mendel zo skupiny the Foo Fighters počas ceremónie. (Zdroj: SITA)

CLEVELAND. Do Rokenrolovej siene slávy (Rock and Roll Hall of Fame) boli tento rok uvedení speváčka Tina Turnerová, pesničkárka Carole Kingová, raperi Jay-Z a LL Cool J, či skupina Foo Figthers a multiinštrumentalista Tood Rundgren. Informovala o tom v nedeľu agentúra AP.

Sobotňajšia slávnostná ceremónia sa konala v Clevelande v americkom štáte Ohio.

Vo viacúčelovej aréne Rocket Mortgage FieldHouse s kapacitou 20-tisíc miest vystúpila na úvod galavečera americká speváčka Taylor Swiftová s jednou s najznámejších piesní Carole Kingovej "Will You Love Me Tomorrow".

Rapera Jay-Z uviedol na pódium americký komik Dave Chappelle, ktorý vyzdvihol, že je inšpiráciou pre druhých.

"Zrýmoval recept na prežitie. Stelesňuje to, aký potenciál môže mať náš život a aký v ňom môžeme byť úspešní," povedal Chappelle.

Slávnostného galavečera sa osobne nezúčastnila 81-ročná Turnerová, ktorá v súčasnosti žije vo Švajčiarsku.

"Ak mi udeľujú ocenenia aj vo veku 81 rokov, určite som niečo robila dobre," povedala speváčka prostredníctvom videoposolstva.

Aby mal umelec alebo skupina nárok na uvedenie do siene slávy, musí vydať svoju prvú komerčnú nahrávku najmenej 25 rokov pred rokom nominácie, píše AP.

Rokenrolovú sieň slávy ako organizáciu vytvoril v roku 1983 už zosnulý Ahmet Ertegun, spoluzakladateľ hudobného vydavateľstva Atlantic Records.

Samotné múzeum otvorili v Clevelande v roku 1986, keď boli do siene slávy uvedení aj prví umelci vrátane Chucka Berryho, Jamesa Browna či Elvisa Presleyho.