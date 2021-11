Toto nie je Sex v meste!

On the Verge.

2. nov 2021 o 9:21 Lucia Lackovičová

„Julie Delpy, tá, ktorá hrala v tom filme o vlkolakovi,“ tak sa označuje sama Delpyová v jednej zo scén seriálu On the Verge (S nervami v koncoch), kde sa vo svojej francúzskej exkluzívnej reštaurácii v Los Angeles Chez Just usiluje uloviť nejakú celebritu, ktorá by ju označila na instagrame. A tak sa v reštaurácii hrdinky Justine, ktorú hrá sama Delpyová, ocitá herečka Julie Delpy. Má maniere, je neprístupná a Delpyová, teda Justine, ktorej patrí reštaurácia, odchádza zahanbená od stola, pri ktorom sedela celebrita Delpyová.

Bezostyšné pokročilé ženstvo

Julie Delpy si vie zo seba vystreliť. Neberie sa vážne, čo dokázala už v predošlých dielach. Raz je hysterickou matkou, presvedčenou o tom, že má nádor na mozgu, ale v skutočnosti to je „len“ nastupujúca menopauza, potom je zas svojská a, samozrejme, hysterická manželka, ktorá má názor vždy a na všetko a nehanbí sa za to.

Delpyová bezostyšne ukazuje „pokročilé“ ženstvo aj vo svojom najnovšom seriáli. Je neupravené, bez príkras, stále však plné energie a života. Ani zďaleka tu nevyzerá ako modelka, a keď ju fotografujú na kuchársku knihu, odmieta úpravy záberov.

Julie Delpy je dcérou francúzskeho autora a herca Alberta Delpyho, ktorého s obľubou obsadzuje do svojich filmov. A dáva mu zväčša úlohy, pri ktorých sa prudérne americké publikum červená. Mihne sa aj tu.