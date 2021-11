Strelená do hlavy, prikrytá čečinou. Záznamy archívov sú v rozpore so živou spomienkou partizánov

Rodiny Rómov podstúpili hroznú smrť.

4. nov 2021 o 11:38 Kristína Kúdelová

Hodnotenie 7 / 10 Ako som sa stala partizánkou Zhrnutie: Na filme o rómskom holokauste je najsilnejší osobný tón.

Článok pokračuje pod video reklamou

Z dievčaťa, ktoré sa v 90. rokoch bálo vychádzať na ulicu, pretože v Handlovej zažívalo rasistický teror, vyrástla filmová režisérka Vera Lacková.

O čom raz bude nakrúcať, výrazne predurčilo rozprávanie jej starej mamy. Rozprávkovým slovníkom sa jej pokúšala popísať, ako jej prastarý otec Ján Lacko prišiel na konci druhej svetovej vojny o celú rodinu.

Ako trest za to, že sa pridal k partizánom, nacisti vyhnali jeho mamu, manželku aj štyri dcérky z domu a viedli ich do hlbokého lesa. Manželka stihla vziať do rúk aj perinku pre najmenšiu z nich a po ceste z nej vytrhávala perie. Dúfala, že Ján sa vydá po tejto stope a všetky ich nájde.

Našiel ich po dvoch týždňoch. Mŕtve. Nepochované. Len prikryté čečinou.

Rozprávanie starej mamy bolo sugestívna a plastické. V dospelom veku už však Vera Lacková chcela poznať presnejšie kontúry rodinného príbehu a jeho spoločenský kontext a preto do rómskeho holokaustu zostúpila hlbšie.

Výsledkom je film Ako som sa stal partizánkou, ktorý otvára festival Jeden svet.

Archív versus živá skúsenosť

Písomné záznamy, ktoré o vyvraždení Lackovej rodiny našla v archívoch, boli v kontraste s babičkiným rozprávaním. Ich chladný až ľahostajný tón len posilňoval krutosť faktov.

Strelená do brucha. Strelená do hlavy. Strelená do brucha a do hlavy. Zabitá a zakopaná. Aj dvojmesačné bábätko malo o svojej smrti rovnako strohý zápis.