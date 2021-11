Bookerovu cenu 2021 získal Juhoafričan Galgut za román The Promise

Galgut bol finalistom Bookerovej ceny už tretí raz.

3. nov 2021 o 22:31 TASR

LONDÝN. Prestížnu britskú Bookerovu cenu za rok 2021 získal v stredu v Londýne juhoafrický autor Damon Galgut (57) za svoj román The Promise. Informovala o tom agentúra AFP.

Ocenená kniha The Promise (Prísľub) rieši problém rasizmu prostredníctvom príbehu belošskej rodiny vlastniacej farmu neďaleko mesta Pretória v Juhoafrickej republike v období uplatňovania segregačného režimu apartheidu a po jeho ukončení.

Galgut je tretím oceneným Juhoafričanom

Galgut bol finalistom Bookerovej ceny za literatúru už po tretí raz - v roku 2003 za knihu The Good Doctor a v roku 2010 za dielo In a Strange Room.

"Som za toto skutočne, nesmierne, pokorne vďačný," reagoval na ocenenie samotný autor.

The Promise, Galgutov deviaty román, je hlbokou, sugestívnou a výstižnou knihou, ktorá "kombinuje výnimočný príbeh a bohaté témy - dejiny posledných 40 rokov v JAR", uviedla predsedníčka poroty Maya Jasanoffová.

Galgut je už tretím Juhoafričanom, ktorý získal Bookerovu cenu. V roku 1974 bola ocenená Nadine Gordimerová a v rokoch 1983 a 1999 J.M. Coetzee.

Kto boli ďalší finalisti Bookerovej ceny

Viaceré z užšieho výberu šiestich románov - vrátane víťazného - sa podľa slov šéfky poroty zaoberali vzťahom medzi minulosťou a súčasnosťou. Medzi šesticou kandidátov boli i traja americkí spisovatelia - Richard Powers s dielom Bewilderment, Patricia Lockwoodová s románom No One is Talking About This a Maggie Shipsteadová s knihou Great Circle.

Porota zaradila do zoznamu finalistov i srílanského autora Anuka Arudpragasama za jeho román A Passage North. Britsko-somálska autorka Nadifa Mohamedová bola v užšej nominácii s knihou The Fortune Men.

Bookerova cena

Bookerova cena sa udeľuje od roku 1969 a jej prvým laureátom bol anglický spisovateľ Percy Howard Newby.

Do roku 2013 sa o ňu mohol uchádzať len prozaik či prozaička narodený v Británii alebo v niektorej z britských kolónií. V roku 2014 bola cena rozšírená a môže ju získať každý román pôvodne napísaný v angličtine a publikovaný v Spojenom kráľovstve. Môžu ju tak dostať aj Američania, ktorí dovtedy takúto možnosť nemali.

Porota na čele s Mayou Jasanoffovou tentokrát vyberala spomedzi 158 románov vydaných v Spojenom kráľovstve alebo Írsku od 1. októbra 2020 do 30. septembra 2021. Do užšieho výberu sa napokon dostalo šesť románov, pričom len autorom jedného z nich je britský spisovateľ. Rovnako to bolo i vlani.

Ako píše agentúra AP, obnovilo to diskusie o tom, či túto prestížnu cenu nezačínajú ovládať americkí autori.

Opäť bez tradičného galavečera

Už druhý rok za sebou sa Bookerova cena pre pandémiu koronavírusu nemohla udeľovať na tradičnom slávnostnom galavečere v londýnskom paláci Guildhall. Víťaza namiesto toho ohlásili len počas ceremónie s účasťou všetkých autorov nominovaných do užšieho výberu, ktorú vysielala naživo rozhlasová a televízna stanica BBC.

Vlani Bookerovu cenu získal škótsky spisovateľ Douglas Stuart za svoj debutový román Shuggie Bain.

V roku 2019 sa laureátkami spoločne stali kanadská spisovateľka Margaret Atwoodová a britská autorka s nigérijským pôvodom Bernardine Evaristová.