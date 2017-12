Rap Superstar ovládne v piatok bratislavský klub Babylon

29. jún 2005 o 10:30 SITA

BRATISLAVA 29. júna (SITA) - Fanúšikovia hip-hopu obsadia v piatok bratislavský klub Babylon, kde štartuje Rap Superstar Night Show. Počas večera pokrstí svoje mixové cédečko Viktor Hazard. Na pomoc mu príde Lyrik H spolu s kapelami A.M.O., H16, Druhá strana, Lúza a česká formácia SUPERCROOO. Krstiť však bude aj Drvivá menšina, ktorá príde s albumom Menej je niekedy viac. Nová platňa bude mať zároveň aj koncertnú premiéru. Na pódiu sa objavia aj interpreti, ktorí hosťovali na cédečku Drvivej menšiny, ako napríklad Slipo, Čistychov, Sandra, Molodoy, Danny B alebo Miky Mora a špeciálne z francúzska priletia aj Dedy Fly a MC Logan. V Babylone sa v piatok ukážu aj ruskí P-13. Počas večera bude mať premiéru aj slovenské graffiti video Show Must Go On. Súčasťou akcie bude aj oslava narodenín známeho internetového portálu hip-hop.sk, ktorý ma za sebou už štyri roky existencie.