Slovenské Oscary za oponou svetovej pandémie

Víťazi a ocenení.

5. nov 2021 o 8:35 Lucia Lackovičová

Igric, po latinsky joculátor, stredoveký potulný spevák, herec a komediant, sa ako ocenenie za televíznu a filmovú tvorbu na Slovensku udeľuje už 32 rokov. Porota hodnotí v kategóriách hraná filmová tvorba pre kiná, televízna dramatická tvorba, animovaná tvorba, ženský herecký výkon vo filmovom alebo televíznom diele, mužský herecký výkon a celoživotné dielo v audiovizuálnej oblasti.

Článok pokračuje pod video reklamou

Igric výročný

Podujatie sa uskutočnilo koncom septembra v priestoroch kultúrneho domu Zrkadlový háj v bratislavskej Petržalke. O to, na akej úrovni sa dnes realizuje a kto sa doň zapája, sa v posledných rokoch pričinila najmä Yvonne Vavrová, zodpovedná za scénaristicko-režijnú a výtvarnú časť programu Igric 2021. Ako scenáristka, fotografka, maliarka, grafička aj režisérka zapriahla do Igrica všetky svoje profesijné stránky.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Divadelná Nitra pozýva vkročiť aj na územie mŕtvych migrantov Čítajte

„Neviem si predstaviť, že by som niektorú svoju druhú, tretiu alebo štvrtú ,ruku‘ nechala pri akejkoľvek tvorbe odpočívať. Všetky sa vždy hlásia k slovu. Sú absolútne neodbytné a kreatívne,“ povedala. O prípravách ocenení sa vyjadrila: „Nebolo to realizačne jednoduché. Igricov sme robili až troch – jedného v štúdiu, ak by bol lockdown, druhého pre slávnostný galavečer v DK Zrkadlový háj a tretieho pre vysielanie v televízii. Prípravami a samotnou realizáciou sme sa priblížili klasickej produkcii kratšieho hraného filmu.“