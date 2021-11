Zomrel zakladajúci člen skupiny UB40 Terence Astro Wilson

Umelec zomrel po krátkej chorobe vo veku 64 rokov.

7. nov 2021 o 12:54 SITA

BRATISLAVA. Vo veku 64 rokov zomrel britský hudobník, spevák a zakladajúci člen reggae pop skupiny UB40 Terence Wilson, známy pod svojím umeleckým menom Astro.

Umelec, ktorý s UB40 vystupoval viac ako 30 rokov, zomrel po krátkej chorobe. Smutnú správu potvrdila jeho súčasná kapela Ali Campbell and Astro.

Informuje o tom spravodajský portál BBC.

Skupina UB40 prerazila na hudobnej scéne začiatkom 80. rokov a našla úspech s hitmi ako Red Red Wine či Can't Help Falling In Love.

Birminghamská formácia predala viac ako 70 miliónov kópií albumov a singlov. V pôvodnej zostave hrala tri desaťročia, než v roku 2008 odišiel Ali Campbell.

Astro odišiel z UB40 v roku 2013. Neskôr vystupoval v skupine UB40 featuring Ali Campbell and Astro.

V auguste UB40 prišla o ďalšieho zakladajúceho člena, keď vo veku 62 rokov zomrel v dôsledku rakoviny saxofonista Brian Travers.