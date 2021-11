Kerekesov film Cenzorka získal hlavnú cenu na festivale v Cottbuse

Celkovo na festivale predstavili 170 filmov zo 40 krajín.

7. nov 2021 o 15:20 TASR

COTBUS. Dráma Cenzorka slovenského režiséra Petra Kerekesa získala hlavnú cenu pre najlepší film na tohtoročnom filmovom festivale v nemeckom Cottbuse.

Táto silne emotívna snímka čerpá z bohatstva skutočných udalostí v ženskej väznici a zručne ich transformuje do fiktívneho príbehu, uviedli organizátori festivalu.

"Cenzorka nás zavedie do jedinečného sveta, ktorý zostáva väčšine ľudí skrytý. Medzinárodnú festivalovú porotu presvedčila práca Petra Kerekesa," píše sa v správe o oceneniach 31. ročníka Filmového festivalu Cottbus, ktorý sa každoročne v novembri zameriava na produkciu zo strednej a východnej Európy.

Celkovo na tohtoročnom festivale v Cottbuse predstavili 170 filmov zo 40 krajín. Slovenskú kinematografiu prezentovala rozsiahlejšia retrospektíva Spotlight: Slovensko.

Podľa usporiadateľov prišlo napriek pandémii počas prvého novembrového týždňa do festivalových kín viac ako 10 000 návštevníkov. V minulom roku mal tento festival výlučne digitálnu podobu. Tento rok je možné vybrané snímky sledovať online, a to až do 16. novembra.

Film Cenzorka vznikol v slovensko-česko-ukrajinskej koprodukcii a rozpráva príbeh jednej zo ženských väzníc v ukrajinskom meste Odesa, v ktorej Peter Kerekes a scenárista Ivan Ostrochovský strávili návštevami a nakrúcaním celkovo šesť rokov. Väčšina protagonistiek vo filme hrá svoj skutočný príbeh.

Cenzorka mala svetovú premiéru v septembri na Benátskom filmovom festivale, odkiaľ si Kerekes a Ostrochovský odniesli cenu za najlepší scenár. V októbri film získal ocenenie Silver Hugo v kategórii najlepšia réžia na Medzinárodnom filmovom festivale v Chicagu.

Snímka je aj slovenským národným kandidátom na cenu americkej Akadémie filmových umení a vied (Oscara) v kategórii najlepší zahraničný celovečerný film.