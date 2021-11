Novinky na Netflixe a Apple TV+: Gal Gadot, Dwayne Johnson a Ryan Reynolds v akčnom hite

Pozrite si prehľad noviniek.

8. nov 2021 o 12:56 Anna Krištofčová

Prinášame výber filmov a seriálov, ktoré budú mať nasledujúci týždeň premiéru a zároveň budú dostupné aj cez streamovacie služby aktuálne dostupné na Slovensku.

Prehľad pôvodne vyšiel ako súčasť newslettra Tento týždeň.

Dátum Premiéra Streamovacia služba Žáner STREDA (10. 11. 2021) Animal Netflix dokumentárny seriál Passing Netflix sociálna dráma ŠTVRTOK (11. 11. 2021) A Boy Called Christmas Netflix vianočná rozprávka PIATOK (12. 11. 2021) Red Notice Netflix akčný film Procession Netflix dokumentárny film Mayor Pete Prime Video dokumentárny film The Shrink Next Door Apple TV+ komédia

STREDA (10. 11. 2021)

Animal

Netflix uvedie dokumentárny seriál Animal o živote zvierat s očarujúcimi zábermi.

https://www.youtube.com/embed/YqcOaxJCZr8

Passing

Netflix uvedie sociálnu drámu Passing o 20. rokoch v New Yorku, kedy černoška stretne po dlhej dobe svoju kamarátku, ktorá sa maskuje za belošku, podľa knižnej novely od autorky Nelly Larsen. Hrajú Tessa Thompson, Ruth Negga a André Holland.

https://www.youtube.com/embed/trwq3CNCMkU

ŠTVRTOK (11. 11. 2021)

Netflix uvedie vianočnú rozprávku A Boy Called Christmas o chlapcovi, ktorý sa pri hľadaní svojho otca ocitne v kúzelnej zemi plnej elfov a vianočnej atmosféry.

https://www.youtube.com/embed/aFI_aiidke0

PIATOK (12. 11. 2021)

Procession

Netflix uvedie dokumentárny film Procession o spovedi šiestich mužov, ktorí si prešli sexuálnym zneužívaním príslušníkmi cirkvi.

https://www.youtube.com/embed/A0gsjrcAi9w

Red Notice

Netflix uvedie akčný film Red Notice o psychológovi FBI, ktorý sa musí spojiť s najhľadanejším a zároveň najskúsenejším zlodejom umenia, aby chytil ešte nebezpečnejšiu podvodníčku. Hrajú Dwayne Johnson, Ryan Reynolds a Gal Gadot.

https://www.youtube.com/embed/Pj0wz7zu3Ms

Mayor Pete

Amazon Prime Video uvedie dokumentárny film Mayor Pete o starostovi amerického mestečka v Indiane, ktorý kandidoval za amerického prezidenta v roku 2020 a ako prvý gay sa stal členom Bidenovho kabinetu.

https://www.youtube.com/embed/1CCXyUge7hA

The Shrink Next Door

Apple TV+ uvedie komediálnu drámu The Shrink Next Door o mužovi, ktorý začne chodiť k terapeutovi, aby sa naučil o svojich hraniciach. Počas 30-tich rokov mu terapeut prevráti život na ruby. V hlavných úlohách Paul Rudd a Will Ferrell.