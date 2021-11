S dobrým logom je to ako s vtipom. Desať logotypov Miroslava Cipára

Miroslav Cipár vytvoril logo Slovenskej národnej galérie aj denníka SME.

9. nov 2021 o 15:36 Radoslava Baňovič Morongová

Pri tvorbe značiek bola pre neho najdôležitejšia jednoduchosť, zapamätateľnosť a medzinárodná zrozumiteľnosť. Vtip a výtvarný esprit tvorili nezameniteľný rukopis jedného z najvšestrannejších slovenských výtvarníkov Miroslava Cipára.

Ilustrátor, maliar, grafik a sochár zomrel 8. novembra 2021 vo veku 86 rokov.

Do jeho autorského portfólia patrí bohatá séria značiek. Vytvoril logá pre Slovenskú národnú galériu, vydavateľstvo Mladé letá, no podpísal sa aj pod úplne prvé logo denníku SME.

„Dobrá značka je výsledkom dlhého uvažovania, skúšania, kombinovania a kreslenia, ktoré musí preskúmať možnosti. Nakoniec objavenú značku treba definovať tak, aby mohla byť vyjadrená matematicky, číselnými údajmi. Nesmie nič zvýšiť ani chýbať," vysvetlil svoj prístup k tvorbe Miroslav Cipár v jednej z monografií.

"Musí byť „osobnosťou”, musí mať tvár, musí byť sympatická, vľúdna, múdra, obsažná a jasná. Dobrý znak je matematika, hudba, poézia. Výsledok musí byť presný a krásny,” dodáva.

Základom bola u Cipára kaligrafia – rád písal ručne, mal istú ruku, suverénne gesto a švih. Často používal barokovú ozdobnosť písania a kreslenia jedným ťahom.

Vytvoril vyše tristo kaligrafovaných obálok, titulov, patitulov a deliacich strán, v ktorých uplatnil variabilitu, ale zároveň nestratil vlastnú identitu. Aj pri kreslení značiek vychádzal často z kaligrafie, z redukovaného alebo modifikovaného tvaru písmena.

Historik Ľubomír Longauer v texte pre denník N, ktorý vznikol pri príležitosti otvorenia prvej výstavy venovanej Cipárovi v priestoroch Slovenského múzea dizajnu, píše: „Bohatá Cipárova značková tvorba bola uznávaná pred prevratom a je i po ňom, keď tvorba korporátnej identity zažila na Slovensku dovtedy nevídaný vzostup. Stala sa jednou zo základných hodnôt nášho grafického dizajnu a jej kvalita je nadčasová.“ Umelec daroval múzeu vyše 5300 svojich diel.

„Viackrát som zažil aj to, že keď som značku vytvoril a predložil ju zadávateľom, tí reagovali napríklad slovami: „Čo to je? Mohlo to byť aj lepšie.” Keď som im však vysvetlil, v čom spočíva môj postup, tak nastal „aha efekt” a už bolo všetko v poriadku. Je to ako s vtipom, nie každý ho pochopí na prvýkrát.” cituje Cipára webumenia.sk.

Pripravili sme prehľad deviatich známych značiek z jeho tvorby.

1. Bienále ilustrácií Bratislava

Miroslav Cipár - Bienále ilustrácie Bratislava (zdroj: Bienále ilustrácie Bratislava)

Svojho času bolo logo BIB (Bienále ilustrácií Bratislava) zaradené medzi sto najlepších značiek sveta.

"Zaradil ho tam istý český odborník, ale k logu napísal: Keďže autor loga sa venuje ilustrácii a Bienále je pre deti, rozhodol sa urobiť logo ako schému detí, hrajúcich sa s loptou," citoval odbornú interpretáciu svojej práce Miroslav Cipár k logotypu BiB z roku 1968 a dodal:

"Netušil som, čo som urobil... Logotyp môže buď vyjadrovať obsah toho, čo symbolizuje, alebo naopak, vezme sa už existujúci znak, napríklad ďatelinka, ktorá sa stotožní s danou myšlienkou. Dôležité je, aby sa dal čítať.“