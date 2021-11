Fotograf Peter Procházka o Žbirkovi: Raz mi pustil Jaggera a potom si pustil dvadsaťkrát Beatles

Miro Žbirka na záberoch svojho priateľa z mladosti.

"Viete, ja tomu stále nemôžem uveriť. Stále mám pocit, že je to len niekoho blbý vtip, niekto si uťahuje, " reaguje na smrť Miroslava Žbirku fotograf Peter Procházka.

"Ešte veľa vecí sme plánovali. Dúfal som, že na sedemdesiatku niečo rozbehneme. Ale už sa to bohužiaľ nepodarí. Bolo to veľmi nečakané a ešte stále mám problém o tom hovoriť."

Miroslav Žbirka opustil svoju rodinu aj fanúšikov 10. novembra 2021. Hoci mal už dlhšie zdravotné problémy, jeho smrť všetkých nepríjemne prekvapila.

S Petrom Procházkom sa poznali od detstva. Navštevovali tú istú základnú školu a viac sa skamarátili v pionierskej družine.

"Boli sme obaja takí rebeli, to nás spojilo. On spieval, hral na gitare, zvykol hrávať rôzne beatlesovky a to sa nám ostatným chalanom veľmi páčilo. Vedel dobre anglicky a celkovo bol taký kamarátsky, milý človek."

Miro Žbirka obdivoval Beatles, Peter Procházka bol však skôr fanúšikom Rolling Stones.

"Pamätám si, že mu otec kúpil Sonet Duo magnetofón a my dvaja sme sa celý čas doťahovali. Ja som chcel, aby mi pustil Rolling Stones a on chcel stále dookola počúvať Beatles.

Nakoniec to dopadlo tak, že mi raz pustil Jaggera a potom si pustil dvadsať pesničiek od Beatlesákov." spomína s láskou.