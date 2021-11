Kto ovládne vesmír, bude vládnuť všetkému

Tim Marshall a Sila geografie v 21. storočí

Viete o tom, že rozhodnutia vysoko postavených politikov sú často ovplyvňované a limitované práve geografiou krajiny, a teda i tým, či sú pre ňu príznačné vysoké pohoria a vrchy, dlhé rieky a moria, alebo skôr suché púšte?

Ak ste už čítali knihu V zajatí geografie od Tima Marshalla, popredného britského odborníka na medzinárodnú geopolitiku, určite vám tento fakt neušiel. V pestrej ponuke jeho kníh sa však teraz nachádza aj pokračovanie tejto úspešnej publikácie – Sila geografie v 21. storočí, v ktorej sa opäť venuje na relatívne malom priestore opisom ďalších krajín s prihliadnutím na ich geopolitický vývoj a determináciu práve súčasnými podmienkami, akými sú podnebie či poloha.

Geografia pretvára súčasné dejiny

Politické rozhodnutia sa môžu meniť z minúty na minútu, no pravidlá geografie sú dané a menia sa iba tak, ako si to želá príroda a čas. Ľudské hrozby v podobe Hitlera či Mao Ce-tunga zmizli, no taká husto obývaná Severoeurópska nížina alebo Karpaty nie. Tim Marshall preto upozorňuje na fakt, že aj Európa sa musí v blízkej budúcnosti popasovať s touto skúškou a naučiť sa doslova zdolávať geografiu, čo rozhodne nebude jednoduché.

Keďže autor bol prítomný pri tých najzásadnejších konfliktoch a problémoch niekoľkých krajín sveta, napísal v tejto knihe o osmičke ďalších z nich – o Austrálii, Iráne, Saudskej Arábii, Spojenom kráľovstve, Grécku, Turecku, Etiópii a Španielsku, pričom tento kruh uzatvára na južnom okraji Sahary vojnou zmietaná pustatina Sahel, a nakoniec i vesmír, v ktorom si nejedna krajina neprávom uzurpuje svoj priestor.