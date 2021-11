Nová marvelovka má krásne obrazy aj herecké celebrity. Kde sa stala chyba?

Film nezachránila ani oscarová režisérka.

Marvelovka Eternals má hviezdne obsadenie. (Zdroj: The Walt Disney Company)

Hodnotenie 4 / 10 Marvelovka Eternals Zhrnutie: Vo výsledku Eternals pôsobia ako nevyužitá šanca a obrovský dramaturgický chaos.

Upútavka na novú marvelovku Eternals vyzerala úchvatne. Epický príbeh o nesmrteľných superhrdinoch, ktorý sa rozprestiera cez niekoľko tisícročí a odohráva sa ako na Zemi, tak aj vo vesmíre, okamžite zaujal.

Za zvukov melancholickej piesne od Skeeter Davis The End of the World sme sledovali úchvatné obrazy pláží a kaňonov, v hlavných rolách sa predstavovali herecké celebrity ako Salma Hayek, Angelina Jolie, či Richard Madden.

Očakávania znásobilo aj tohtoročné odovzdávanie Oscarov, keď cenu za najlepšiu réžiu v marci získala Chloé Zhao za film Krajina nomádov.

Nová marvelovka bola jej nasledujúcim projektom a producenti nás v rozhovoroch začali pripravovať na úžasné dielo, ktoré sériu naruší a vdýchne jej nový život, keďže už ju roky kritizujú za schematickosť a monotónnosť.

Zhao zas rozprávala o meditatívnom veľkofilme inšpirovanom filozofickými knihami Yuvala Noah Harari o vývoji ľudstva. Nakoniec je všetko inak.

Eternals prileteli začiatkom novembra aj do slovenských kín a v žánri superhrdinských filmov patria k tomu najslabšiemu, čo nám komiksová spoločnosť za posledné roky ponúkla na veľkom plátne.

Kde sa stala chyba?

Cenzúra skutočnej tragédie

Už len vysvetľovať príbeh nesmierne vyčerpáva.