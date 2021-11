Novinky na Netflixe a Apple TV+: Prichádza výpravný fantasy seriál o čarodejniciach

Pozrite si prehľad noviniek.

Rosamund Pike ako čarodejnica Moiraine Damodred v seriáli A Wheel of Time. (Zdroj: Prime Video)

Prinášame výber filmov a seriálov, ktoré budú mať nasledujúci týždeň premiéru a zároveň budú dostupné aj cez streamovacie služby aktuálne dostupné na Slovensku.

Prehľad pôvodne vyšiel ako súčasť newslettra Tento týždeň.

Dátum Premiéra Streamovacia služba Žáner PIATOK (19. 11. 2021) Hellbound Netflix krimi seriál tick, tick… BOOM! Netflix dramatický muzikál Cowboy Bebop Netflix sci-fi dráma The Line Apple TV+ dokumentárny seriál The Wheel Of Time Amazon Prime Video fantasy seriál SOBOTA (20. 11. 2021) Long Weekend HBO Go romantická dráma

PIATOK (19. 11. 2021)

Hellbound

Netflix uvedie krimi seriál Hellbound, v ktorom nadpozemské bytosti posielajú ľudí do pekla. Vznikne však náboženská skupina, ktorá zoberie božiu spravodlivosť do vlastných rúk.

https://www.youtube.com/embed/UWfgm20-LTM

tick, tick… BOOM!

Netflix uvedie dramatický muzikál tick, tick… BOOM! o nádejnom hudobnom skladateľovi, ktorý pracuje v reštaurácii a zároveň osem rokov pracuje na muzikáli. V hlavnej úlohe sa predstaví Andrew Garfield a režíruje Lin-Manuel Miranda.

https://www.youtube.com/embed/YJserno8tyU

Cowboy Bebop

Netflix uvedie sci-fi drámu Cowboy Bebop o troch vesmírnych cowboyoch, ktorý chytajú zločincov v galaxii a snažia sa zachrániť Zem. V hlavnej úlohe John Cho.

https://www.youtube.com/embed/ULCIHP5dc44

The Line

Apple TV+ uvedie dokumentárnu sériu The Line podľa skutočných udalostí o americkom vojakovi Eddie Gallagherovi, ktorý je obvinený z vraždy počas vykonávania služby v Iraku.

https://www.youtube.com/embed/w7iIHB6j72k

The Wheel Of Time

Amazon Prime Video uvedie fantasy seriál The Wheel Of Time o členke temnej, čisto ženskej organizácie, ktorá sa so skupinou prívržencov vydá na nebezpečnú cestu, pretože verí, že jeden z nich môže byť reinkarnovaný ako mocný jedinec, o ktorom proroctvá hovoria, že buď ľudstvo zachráni alebo ho zničí. Hrá Rosamund Pike.

https://www.youtube.com/embed/11ZozKfRqvA

SOBOTA (20. 11. 2021)

Long Weekend

HBO Go uvedie romantickú drámu Long Weekend o páre, ktorý sa spozná v kine a začne spolu randiť. Avšak na žene niečo nesedí.