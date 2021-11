Vymyslel Interstellar a objavil gravitačné vlny

Kip S. Thorne a The Science of Interstellar.

Dnes Kip S. Thorne píše poéziu. Ako totiž povedal počas svojej prednášky v aule Univerzity Komenského v Bratislave, vo veku 81 rokov si už môže robiť, čo chce.

Nositeľ Nobelovej ceny za fyziku, ktorý na Slovensko zavítal ako predseda poroty ESET Science Award, medzi rečou o zakrivenom časopriestore spomenul i to, že pripravovaná zbierka básní s vesmírnou tematikou by mohla vyjsť už budúci rok.

A hoci to nebudú ani prvé a asi ani najlepšie verše o čiernych dierach, aké kedy kto zložil, zaručene budú jediné, ktoré boli pôvodne článkom o astrofyzike do Playboya.

Nápad na knihu sa totiž zrodil, keď si od Thorna spomínaný časopis pre pánov objednal popularizačný článok, vysvetlila v rozhovore pre Caltech magazín ilustrátorka plánovanej zbierky Lia Halloran. Vedec, nadšený jej prácou, zamýšľal pridať k textu i pár jej snových ilustrácií, no majiteľ Playboya ich všetky zamietol. Ani jedna z nich totiž nepripomínala Spocka zo Star Treku.

Thornovi sa však spolupráca s maliarkou zapáčila. Podujal sa článok rozšíriť, ona pokračovala v maľovaní a ani nevedeli ako a mali v rukách knihu. Keď sa pri skúšobnom zalomení niektoré pasáže rozdelili do strof, ukázalo sa, že vedcove vety majú v sebe kus poézie. Rozhodnutie prerobiť populárno-náučný text na básne tak bolo na svete.

V hľadaní podobne nevšedných prienikov vedy a umenia je profesor priekopníkom.

Oscarová spolupráca

Ešte pred tým, ako mu v roku 2017 za jeho príspevok k objaveniu gravitačných vĺn udelili Nobelovu cenu, zapísal sa do povedomia verejnosti ako spolutvorca filmu Interstellar – Christopherom Nolanom režírovaného sci-fi blockbustera, v ktorom Matthew McConaughey ako astronaut Cooper cestuje medzi hviezdami a hľadá pre ľudstvo nový domov.