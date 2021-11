Veľký príbeh v malom meste

Nicol Hochholzerová a Táto izba sa nedá zjesť.

Rozdiel 38 rokov medzi mužom a ženou vo vzťahu je úplne iná kategória, ak ide o šesťdesiatročného muža a dvadsaťdvaročnú ženu, ako keď má muž päťdesiat a dievčina dvanásť. V prvom prípade, hoci to môže okoliu vyznieť čudne, nie sú vylúčené skutočne blízke či príbuzné duše, kde vek nie je dôležitý, lebo medzi dvoma protagonistami rozhodujú iné kritériá a motivácie.

V tom druhom prípade však niet o čom špekulovať – ak ide navyše aj o erotický vzťah, iné slovo ako zneužívanie nie je namieste. Tu by mala nastať zhoda, bez nej je ďalšie čítanie či uvažovanie o tomto texte úplne zbytočné. Napokon neplatí to len v prípade učiteľa výtvarnej výchovy a školopovinnej žiačky, podobné odsúdenie by malo nastať, ak maloleté dieťa zneužíva kňaz alebo vedúci tábora, tu nejestvuje priestor na bagatelizovanie problému ako takého či konkrétneho príbehu.