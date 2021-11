Novinky na Netflixe a Apple TV+: Halle Berry ako MMA bojovníčka a Patrick Harris vo vianočnej komédii

Pozrite si prehľad noviniek.

Prinášame výber filmov a seriálov, ktoré budú mať nasledujúci týždeň premiéru a zároveň budú dostupné aj cez streamovacie služby aktuálne dostupné na Slovensku.

Prehľad pôvodne vyšiel ako súčasť newslettra Tento týždeň.

Dátum Premiéra Streamovacia služba Žáner STREDA (24. 11. 2021) 8-Bit Christmas HBO Go vianočná komédia Trie Story Netflix krimináôna mini-séria Bruised Netflix športová dráma PIATOK (12. 11. 2021) Twas the Fight Before Christmas Apple TV+ dokumentárny film SOBOTA (27. 11. 2021) Space Boy HBO Go dobrodružný film

STREDA (24. 11. 2021)

8-Bit Christmas

HBO Go uvedie vianočnú komédiu 8-Bit Christmas o desaťročnom chlapcovi z 80-tych rokov, ktorý urobí so svojimi kamarátmi všetko, aby získal na Vianoce hru Nintendo. Hrá Neil Patrick Harris.

True Story

Netflix uvedie kriminálnu mini-sériu True Story o slávnom komediantovi, ktorého jedna noc so svojím bratom vo Filadelfii môže stáť celú kariéru. Hrajú Kevin Hart a Wesley Snipes.

Bruised

Netflix uvedie športovú drámu Bruised o bojovníčke MMA, ktorá sa po dlhej pauze vracia do ringu s najlepšou MMA bojovníčkou, zatiaľ čo sa do jej života vrátil syn, ktorého ako novorodenca dala na adopciu. Hrá a režíruje Halle Berry.

PIATOK (26. 11. 2021)

'Twas the Fight Before Christmas

Apple TV+ uvedie dokumentárny film 'Twas the Fight Before Christmas o Američanovi Jeremym Morrisovi, prezývanom aj Mr. Christmas, a jeho posadnutosti Vianocami, ktorá ho dostala až pred súd.

SOBOTA (27. 11. 2021)

Space Boy

HBO Go uvedie dobrodružný film Space Boy o jedenásťročnom chlapcovi, ktorý so svojou kamarátkou chce ako školský projekt vytvoriť lietajúci balón. Inšpiruje sa u svojho otca, ktorý má ísť čoskoro na misiu do vesmíru, no nestane sa tak.