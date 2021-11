Daniel Brühl pre SME: Ľudia ma špehujú a najviac ma desí to, že neviem, prečo to robia

Nechce si predstaviť, aké je to byť Johnnym Deppom.

Jeho sused ho nenávidí. Nevie zniesť slávu, ktorú mu priniesla herecká profesia, nevie zniesť ani luxus a rodinné šťastie, v ktorom žije. A veľmi by mu to chcel prekaziť. Keďže je bývalý káder východonemeckej tajnej služby, nenápadne ho špehoval a zbieral naňho materiál, ktorým ho vydiera a ničí.

Že to znie veľmi bláznivo na to, aby to bola pravda? Odpoveď nie je taká jednoduchá. Opísaný sused je síce len postavou vo filme, ale herec DANIEL BRÜHL hovorí, že jeho príbeh je len napoly fikciou a je z veľkej časti autentický.

Drsné stránky popularity prežíva odvtedy, ako sa preslávil komédiou Good bye, Lenin!. Rolami u Tarantina či v marvelovke sa to len zhoršilo. Už viackrát sa ocitol v situácii, keď dostal z fanúšikov strach. Vie, aké to je, keď žena zneužije konverzáciu, ktorú s ňou nadviaže, a je rád, že nie je Johnny Depp.

Ešte stále sa však na tom dokáže zasmiať. Dôkazom je práve mrazivá komédia Sused, v ktorej nielen hrá sám seba, ale ju aj sám zrežíroval.

Aký ste sused?

Dúfam, že dobrý. Aspoň tak sa tvária susedia z nášho domu v Berlíne. Možno len predstierajú, že ma majú ako suseda radi, ale ja si myslím, že mám s nimi dobrý vzťah. Celý život som si s nimi vychádzal. A mal som šťastie, že som nikdy nemal za suseda niekoho takého, ako vidíte v mojom filme.

Myslíte si, že sa k vám správajú inak, pretože ste herec?

Áno, aj keď si už asi zvykli. Vždy som sa snažil byť ústretový a dával im najavo, že som otvorený, že sa s nimi rád rozprávam. Dokonca sa im aj sám prihovorím. Neskrývam sa vo svojom byte, neutekám z domu zadným vchodom so slnečnými okuliarmi na tvári. Možno je to tým, že mám aj španielske korene a že som z Kolína, kde sú tí najmilší ľudia z celého Nemecka, čo teraz sama určite potvrdíte.

Kamaráti sa mi smejú, že som si na život vybral Berlín, ktorý je pravým opakom: tu sú ľudia diskrétnejší, rozprávajú menej. Ale práve preto, aby som odstránil napätie alebo negatívne vibrácie, ktoré v susedstve môžu vznikať, konverzáciám sa nevyhýbam. Naopak.

Vo filme Sused sa vám ľudia prihovárajú, aj keď telefonujete. Aké správanie nemáte rád?

Nemám rád, keď ma ľudia tajne fotia alebo nakrúcajú. Alebo keď tajne fotia moje deti a keď rezignujú na posledné zvyšky slušného a zdravého správania.

To mi spôsobuje stres. Ak však človek nie je hlúpy, vie sa týmto situáciám vyhnúť. Áno, nevyžiadaná pozornosť je nepríjemná, ale ak toto má byť cena za to, že robím svoju milovanú a vysnívanú prácu, rád ju prijmem.

Niekto raz povedal: My herci sa vždy sťažujeme, ak nás niekto na ulici spozná. Ale ešte viac by sme sa sťažovali, keby nás nikto nespoznal. Ak sú ľudia milí a slušní, pozdravia ma a pochvália ma, nemám nič proti tomu. Naopak, urobí mi to dobre. Nie som Johnny Depp ani Brad Pitt, ešte stále môžem viesť svoj normálny život, ale sú veci, ktorých sa bojím, a situácie, ktoré ma vydesili.

Vo filme hovoríte, že si musíte dávať pozor, čo poviete v rozhovore so ženami. Kedykoľvek to niektorá z nich môže zneužiť a z niečoho vás obviniť.

Áno, aj také veci sa stávajú. Problém pritom býva na oboch stranách.