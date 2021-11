Aké sú filmové hviezdy naozaj: Teória jazvy

Úryvok z knihy Interview, v ktorej sa Jana Sunderman rozpráva s Kristínou Kúdelovou o tom, aké sú filmové hviezdy naozaj.

Akí sú naozaj? Akú majú charizmu? Aké sú ich pohľady, keď nemusia hrať? A dokážu nehrať? Na toto sa pýtam dlhoročnej kamarátky, exkolegyne, redaktorky denníka SME Kristíny Kúdelovej už roky. Presnejšie odvtedy, odkedy prináša do novín rozhovory s najznámejšími filmovými hviezdami. Napríklad s Leonardom DiCapriom, Ethanom Hawkom či s Juliette Binocheovou.

Keď dostane k dispozícii len pätnásť minút a okolo stola sedí s ďalšími medzinárodnými novinármi, je to stres. Boj o priestor položiť „svoju“ otázku. A potom ešte aspoň dve.

Kristína Kúdelová (vľavo) a Jana Sunderman (zdroj: Jozef Jakubčo)

Exkluzívne interview s celebritami sú luxus a ich opojný závan cíti z textu aj čitateľ. Herec ju žoviálne vyzve: „Som celý váš.“ Herečka ju prehovára, nech si sadne k nej na gauč. Kristína sa neraz odváži ísť do nepríjemných otázok. Občas s tým nepochodí. Aj nevinná otázka môže iritovať. Raz Kristínu počas rozhovoru zradia slzy a rozkotúľajú sa jej po lícach, inokedy lieta omámene nad zemou. Ani jedno nie je profesionálne, no oboje je ľudské. Je v tom radosť, pôžitok, tréma, očakávania aj strach zo zlyhania. Výnimočné stretnutie, ktoré sa tak skoro nezopakuje. A my čitatelia dostaneme z toho všetkého len jeden text v novinách. Nie je to trochu málo? Samozrejme, že je. Keď platí, že slová sa preceňujú a reč tela podceňuje, potom je popri výpovediach hollywoodskych herečiek, hercov a svetových režisérov vzácne a zaujímavé dozvedieť sa práve to, ako sa pri rozhovoroch správali a čo vyžarovali.

Marion Cotillard je taká prekvapivo úprimná, až to vzbudzuje nedôveru. Aj Mads Mikkelsen je úprimný, no namieša do toho severský humor, trochu spomienok na prvé pivo a človek mu uverí každé slovo. Catherine Deneuve sa nechce rozprávať o starnúcich herečkách a zlých matkách. Nie, nie, nie a ešte raz nie. Juliette Binoche naopak práve materstvo a tému rodiny sama rada načína. Bola popri herectve aj dobrou matkou? Brad Pitt by nepodceňoval deštruktívnu silu ega a Leonardo DiCaprio pritakáva, že toto jeho kamarát povedal fakt výstižne. L ako ľadovec, ktovie, čo sa pod ním skrýva?

Vincent Cassel sa s novinármi hrá, je uvoľnený, otvorený, jeho mimika hovorí viac ako jeho slová, ktorými tiež nešetrí. Johnny Depp priznáva, že herectvo nie je práca pre dospelého muža. Mal 58 rokov, keď to Kristíne povedal. Johnny je jednoducho Johnny.

Rozhovor s Ethanom Hawkom bol jedným z prvých „veľkých“ rozhovorov, tréma bola namieste, no Ethan jej kamarátsky povedal: „Kašli na to, pýtaj sa.“ Viggo Mortensen sa nikam neponáhľa, je vynikajúci poslucháč. A zrazu so stoickým pokojom zatne rovno do srdca: „Prvá vec, na ktorú ráno po prebudení pomyslím, je myšlienka na smrť.“ Malá odbočka – netvárime sa, že sexepíl neexistuje a chémia je Mendelejevova tabuľka prvkov.

A ešte sú tu režisérske esá: energický Quentin Tarantino so statusom rockovej star, ku ktorému sa Kristína pokúšala dlhé roky dostať, angažovaný Oliver Stone, pri ktorom zaznel pokyn vyhnúť sa politickým otázkam, či láskavý a vášnivý Pedro Almodóvar, ktorého Kristína veľmi rada počúva.

Titul tejto knihy nepotrebuje komentár, no súčasne je to narážka na môj obľúbený film Interview. V oboch verziách je výborný, aj v tej od holandského režiséra Thea van Gogha, aj v americkom remaku od Steva Buscemiho so Siennou Millerovou v hlavnej úlohe. Svižne rozohráva nepredvídateľnú hru - interview medzi neúspešným politickým novinárom a mladou filmovou celebritou, to celé zajaté v stereotypoch ako zvodné nohy ženy „ulovené“ v sieťkovaných pančuškách. „Ženám sa na mužoch páčia jazvy,“ vysvetľuje novinárovi herečka. Útla knižka Interview zaostruje na jazvy filmového priemyslu a filmových hviezd. Lebo práve v nich sa skrýva tajomstvo ich hypnotizujúceho zvádzania.

O mnohých detailoch osobných stretnutí Kristíny Kúdelovej s filmovými hviezdami sa dočítate v knihe Interview, ktorú si okrem kníhkupectiev môžete kúpiť na stánkoch spolu s denníkom SME za zvýhodnenú cenu dňa 21. 12. 2021 (utorok).