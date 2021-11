Leonardo DiCaprio a Brad Pitt: Akí sú keď nemusia hrať

Leo bude pre mňa hviezdou do konca môjho života.

Úvod kapitoly o Leonardovi DiCapriovi a Bradovi Pittovi z knihy Interview, v ktorej sa Jana Sunderman rozpráva s Kristínou Kúdelovou o tom, aké sú filmové hviezdy naozaj.

„Sú to mimoriadni ľudia,“ takto charakterizovala filmovú hviezdu Kristína práve po TOMTO interview, keď som do nej cez messenger dobiedzala a vyzvedala všetky podrobnosti. Priznávam, že ma prioritne zaujímali najmä vône a pohľady. Bola som si istá, že ju to vtedy otravovalo, ako keď sa netaktné kamarátky pýtajú tehotnej priateľky, či už konečne porodila.

Hoci sa interview s Bradom Pittom a Leonardom DiCapriom vybavovalo veľmi dlho, v deň D sa šík asistentiek v Cannes tváril, že ešte stále je reálne pri odysei k tomuto bájnemu cieľu pohorieť. Prvé prekvapenie, to nemilé, nastalo len meter pred cieľom. Na dvojinterview k Tarantinovmu filmu Vtedy v Hollywoode bolo pozvaných štrnásť novinárov, ktorí dostali spolu k dispozícii 15 minút. Čisto matematicky to vyzerá kruto, no Kristína, sedela, ach... a teraz príde to druhé prekvapenie, trošku inej kategórie. Pri Bradovi! Toto strategické miesto si chňapla rýchlo a premyslene.

Keď potom čakala za vrchstolom na oboch pánov, prechádzala po chodbe skupinka ľudí na čele s Leom. „Intuitívne sa pozrel do našej miestnosti a zakýval nám. Bolo to veľmi milé. Také... chlapčenské.“ Jasné, od Lea je aj jeden pohľad a mávajúca ruka životnou udalosťou, ktorej patrí prominentné miesto v našom rozhovore. Také... dievčenské.

Toto bol dvojrozhovor, kde vedľa seba sedeli Brad Pitt a Leonardo DiCaprio. Musela tam byť intenzívna atmosféra.

„Najradšej by som ich mala po jednom, ale nebudem sa sťažovať, pravda? Je to síce trochu nevďačná situácia, v podstate aj smola, ale v šťastnom kontexte. Bolo to v jednom z najluxusnejších hotelov v Cannes. Keď som na recepcii povedala, že idem na interview s DiCapriom a Pittom, recepčný zareagoval: „A ja som francúzsky prezident.“ Až keď som mu oznámila číslo izby, uveril mi. Pri výstupe z výťahu som musela asistentkám odovzdať telefón. Prelepili mi na ňom displej, aby som nemohla fotografovať.“

...

O ďalších detailoch osobného stretnutia Kristíny Kúdelovej s Leonardom DiCapriom a Bradom Pittom sa dočítate v knihe Interview, ktorú si okrem kníhkupectiev môžete kúpiť na stánkoch spolu s denníkom SME za zvýhodnenú cenu dňa 21. 12. 2021 (utorok).