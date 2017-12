Divadlá sa spojili, aby sa dotkli divákov

30. jún 2005 o 9:30 ZUZANA KOMÁROVÁ

V Martine sa predstavilo aj nitrianske Divadlo Andreja Bagara s hrou Testosterón. FOTO - DAB



Martinskí divadelníci chceli, aby Slovensko spoznalo tváre svojich hercov. Tento cieľ sa rozhodli splniť prvým ročníkom festivalu Dotyky a spojenia, ktorý predstavil tvorbu pätnástich divadiel od Bratislavy až po Prešov. Päť júnových dní sa v Martine hralo, tancovalo a zabávalo, včera za festivalom symbolickú bodku urobilo nočné predstavenie žilinského Mestského divadla Maľované na skle.

"Bol som príjemne prekvapený, akú veľkú návštevnosť mali predstavenia popoludní, neskoro večer či na námestí. Išlo síce iba o tvorbu, ktorú priniesla sezóna, teda inscenácie boli najviac rok staré, no vyzerá to tak, že cestu do Martina si našla veľká skupina divadelných nadšencov," hodnotí Oleg Dlouhý z Divadelného ústavu.

Presná cieľová skupina festivalu sa zatiaľ nedá odhadnúť. Martinská dramaturgia ponúkla pestrú ponuku žánrov, období a režijných koncepcií, v programe si to svoje mohlo nájsť široké spektrum divákov. "Ani pri jednom predstavení sa nestalo, že by diváci odchádzali pre nespokojnosť. Divácky úspešné boli vystúpenia Divadla Andreja Bagara z Nitry, hostiteľského Slovenského komorného divadla či Divadla Alexandra Duchnoviča z Prešova. Nebudem hovoriť o kvalite. Ukázalo sa tu, že do divadla sa oplatí investovať, pretože sa to vrátilo v podobe diváckeho záujmu."

Z festivalového maratónu ocenil zážitok, keď pred predstavením Orchester Titanic umelecký šéf festivalu Miloslav Kráľ divákom oznámil, že predstavenie bude v rusínčine. Diváci sa začali obzerať po tlmočníckych pomôckach, žiadne neboli pripravené. V priebehu predstavenia zistili, že ich nepotrebujú. "Bolo to veľmi dobre prijaté predstavenie," myslí si Dlouhý.

Ak bolo zámerom konfrontovať slovenskú divadelnú tvorbu, tak sa to tvorcom podarilo. "Vzorka, ktorú vybrala dramaturgia, určite ulahodila."

Provokačný slogan, ktorý pobádal na spoznávanie slovenských hercov, je podľa dramaturgičky festivalu Moniky Michnovej splniteľný len čiastočne. "Návštevníci festivalu a všetci, ktorí mali záujem, mnohých hercov spoznali. Nielen slovenských, ale napríklad aj rusínskych, ktorí hrajú na Slovensku."