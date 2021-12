Miroslav Donutil: Otec sa na mňa nikdy neprišiel pozrieť, ale v robote o mne rozprával

Hanobenie je u nás aj u vás bežná vec, vraví.

Zažil nedostatok peňazí, aj obavy z toho, či uživí rodinu. Zažil lietanie z práce do práce aj náročný výcvik, aby zvládol, čo herec zvládnuť má.

Vie, čo je vyčerpanie. Ale vo chvíli, keď sa jeho kolegovia z Národného divadla sťažovali, že majú nízky plat, on zapol ešte na vyššie obrátky a chodil za publikom po celkom Česku a Slovensku, aby ľudí zabával.

Tentoraz však MIROSLAV DONUTIL prichádza pred ľudí oveľa vážnejší. Vo filme Atlas vtákov hrá podnikateľa, ktorý stráca veľké peniaze a to ovplyvňuje jeho zdravie i vzťah s deťmi.

Aj on mal tento vzťah komplikovaný, povedal hneď na začiatku nášho rozhovoru.

Prečo sú vzťahy medzi otcom a synom také ťažké?

Je to pochopiteľné, pretože nová generácia ma vždy iný názor ako tá, ktorá ju vychováva. Aj ja som si o živote myslel niečo celkom iné, ako si myslel môj ocko. On tvrdo vyžadoval, aby som si myslel to isté, ale to nebolo možné.

Málokedy sa stane, že otec a syn sa kamarátia, pretože medzi nimi je prosto boj o pozície. Boj o to, kto v rodine prevezme vedenie. Je to ako medzi dvoma jeleňmi v lese. Keď sa do seba pustia, nikdy to nie je len tak pre nič za nič.

Naše vzťahy dnes ovplyvňujú stres a napätie z práce. Váš otec mal ako sudca zodpovednú pozíciu, aký to naňho malo vplyv?

Môj otec chcel, aby jeho syn bol niekým serióznym. V tom nebol iný ako väčšina rodičov. Chcel, aby som sa uživil a aby som uživil svoju rodinu, vyštudoval poriadnu vysokú školu. Keď zistil, že chcem byť hercom, nebol rád.

Dokonca, keď sa dozvedel, že hrám v malom avantgardnom divadle Husa na provázku, bol na pokraji nervového zrútenia. Najavo mi to nedával, ale je faktom, že tam nechodil a vôbec nesledoval, čo hrám. Na moje predstavenia chodili len mama a sestra.

Keď som ho však raz navštívil v práci, pretože som potreboval niečo zariadiť, jeho kolegyne sa okolo mňa nahrnuli: To ste vy, ten slávny syn? Ocko nám o vás veľa rozpráva!

Čudoval som sa, čo to na mňa tie dámy hrajú, ale takto to býva. Otec vypúšťa blesky, robí dusno, chce byť dominantný. Ale keď sa ho niekto spýta, povie: Viete, ten môj chlapec...

Vy ste sa nebáli, či z platu v malom divadle uživíte rodinu?

Samozrejme, že som sa bál. Čo môžete robiť so siedmimi stovkami mesačne? Viac nám nedali. Po celé tie roky sa mi plat zdvíhal len nepatrne, takže som sa musel riadne obracať, aby som manželku a potom aj syna uživil. Druhý syn sa mi narodil až tu v Prahe.

Neboli to ľahké časy, boli sme vďační za každú prácu, ktorú sme dostali mimo divadla, a to sme práce v divadle mali veľmi veľa. Hral som v dvadsiatich kusoch, niekedy aj dvakrát denne, a peniaze boli stále rovnaké.

Keď mi niekto ponúkol dabing mongolského filmu alebo filmu z NDR či Bulharska, väčšinou to boli strašné veci. Ale bol som vďačný za to, že som mohol zakričať vetu: Bacha, už idú! a dostal za to 150 korún.