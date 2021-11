Tatiana Pauhofová: Keď nemusím byť za peknú, stojí to rozhodne menej úsilia

Paleta jej filmových postáv je veľmi široká.

Je jednou z najznámejších a najobsadzovanejších slovenským herečiek, o ktorú je veľký záujem aj v českých filmoch. Paleta jej filmových postáv je veľmi široká, zahrala si aj vo filmoch na základe skutočných udalostí, či už ako advokátka Dagmar Burešová v palachovskej trilógii Horiaci ker, alebo ako herečka Lída Baarová, ktorá sa zaplietla s nacistickým pohlavárom Josephom Goebbelsom. V roku 2017 bola porotkyňou v literárnej súťaži Martinus cena fantázie.

Váš výber odporúčaných kníh v jednom rozhovore bol fascinujúci. Čítate náročnú beletriu aj non fiction, čisto oddychovej literatúry v tom zozname veľa nebolo – podľa čoho si knihy vyberáte? Čo od nich očakávate?

S knihami som úzko spätá, odkedy si pamätám, že viem čítať… Knihy boli vždy mojím bezpečným dobrodružstvom, útekom od prítomnosti, rozvíjali fantáziu, ponúkali iný pohľad alebo dokázali do slov zachytiť to, čo vo mne iba znie. Veľa som sa vďaka nim dozvedela a stále dozvedám, fakt mi to ublížiť nemôže, naopak.

Knihy sa ku mne dostávajú organicky a stále – dostávam skvelé odporúčania, sama si vyberám podľa autora alebo témy, ktorá vo mne aktuálne rezonuje, prípadne ma odvážni knihou obdarujú. A čo očakávam? Že ma autor alebo téma uchváti. A nebudem teda blbá ako motyka. Raz.

Venujete takú veľkú pozornosť aj scenárom pri rozhodovaní o ponukách na nakrúcanie?

To je úplne iný typ čítania, ktoré so sebou nesie tiaž rozhodnutí. S ponúknutým scenárom prichádzajú do hry ďalšie okolnosti – realizačný tím, kolegovia, moje možnosti a chuť to skúsiť… S dobrovoľným čítaním kníh to nemá nič spoločné.

Dostávate ponuky alebo ešte niekedy chodíte na kastingy?

Samozrejme, chodím na kamerové skúšky. Myslím, že nikto z hercov to nemá veľmi v obľube, ale je to súčasť našej práce. Veľakrát totiž nejde o samotné schopnosti herca, ale o chémiu – zladenosť s hereckými partnermi, témou… Takže tomu rozumiem a neprotestujem.

Odmietnete niekedy aj ponuky na film? Ak áno, prečo?

Oveľa viac ako prijmem. Vtedy, keď sa to nedá časovo zladiť alebo mám pocit, že ponúknutá rola nie je pre mňa, urobí radosť niekomu inému a ja sa aspoň nemusím trápiť. Naše vnútorné túžby totiž nie vždy korešpondujú s tým, čo nám je ponúknuté alebo ako nás vidia iní. Naša práca je o konštantnej trpezlivosti, neistote, dôvere a veľkom – obrovskom šťastí.

Čo je pre vás pri rozhodovaní prioritné – postava, scenár, režisér, herci…?

Tak nejako všetko dokopy. Symbióza ľudí a témy v danom období. Mám totiž neustálu potrebu harmonizovať, vyvažovať tematicky seba, prácu v divadle a nezabúdajme, že sa vždy môžem rozhodovať iba na základe ponúknutého.

Hovoria vám českí režiséri, prečo si vyberajú práve vás? Napokon, aj tí slovenskí či Agnieszka Holland…

Nehovoria, ešte nikdy som sa na to nepýtala, pretože neviem, či mám odvahu počuť odpoveď.