Natasha Bedingfield: I love you Bratislava

30. jún 2005 o 1:59 TASR

Bratislava 30. júna (TASR) - Slovenské publikum prišla v stredu večer do bratislavského Národného tenisového centra roztlieskať britská speváčka Natasha Bedingfield.

Do Bratislavy zavítala tento rok už po druhý raz. V apríli účinkovala ako hosť na súťaži krásy Miss 2005. Jej stredajší koncert sa odohral originálne, pod otvorenou strechou Národného tenisového centra a prišlo si ho pozrieť okolo päťtisíc divákov. Predskokankou Natashe bola slovenská speváčka Zuzana Smatanová, ktorá začal hrať pred 20.00 h. Tá si pripravila pre divákov malé prekvapenie, keď po svojich sólových skladbách privítala na pódiu speváka skupiny Desmond Kulyho. S ním si zaspievali spoločný hit Pár dní a prítomné publikum dostali do tej správnej nálady. Potom nasledovala úprava pódia, nastúpila zahraničná kapela a hviezda večera Natasha Bedingfield vyšla pred slovenské publikum po pol deviatej večer. V jej repertoári pritom nechýbali hity, ktoré už istý čas úspešne rotujú aj v slovenských rádiách. Medzi nimi i skladba These Words, do ktorej ale tentokrát Natasha celkom nápadito vložila svoje vyznanie metropole Slovenska. Pri spievaní refrénu I love you, I love you, I love you, pohotovo doplnila "I love you Bratislava". Po hodinovom koncerte sa ešte speváčka so skupinou vrátila na pódium s prídavkami a úplný záver koncertu patril megahitu Unwritten.

Bedingfield pricestovala na Slovensku už v utorok v noci a podľa organizátorov nemala žiadne mimoriadne požiadavky. "Boli úplne štandardné. Nič náročné. Vegetariánske jedlá, ale aj mäsité. Tak aby to bolo pestré pre celú kapelu. Bola naozaj veľmi príjemná a veselá," povedala novinárom za organizátorov Katarína Žáková. Keďže speváčka so skupinou pricestovala v utorok v noci, v deň koncertu dopoludnia všetci oddychovali, potom sa venovali médiám a popoludní absolvovali generálku. Do Londýna by sa mali vrátiť už dnes, nie je však vylúčené, že ešte absolvuje krátku prehliadku Bratislavy.