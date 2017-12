Smatanová: Natasha Bedingfield je príjemná osoba

Bratislava 30. júna (TASR) - Slovenská speváčka Zuzana Smatanová bola v stredu večer predskokankou britskej speváčky Natashe Bedingfield, ktorá koncertovala v bratislavskom Národnom tenisovom centre.

Obdive dámy spája pritom nielen hudba a spievanie, ale aj úsmev na tvári a príjemné správanie. Zuzana sa v stredu večer s Natashou stretla pred koncertom, a ako vraví stihli si urobiť aspoň jednu fotografiu. "Nestihla som sa jej ani nič opýtať. Iba som sa jej predstavila a ona sa veľmi potešila. Je to príjemná osoba a rada sa usmieva," povedala na adresu Bedingfield usmievavá slovenská interpretka. Tá si v rámci svojho vystúpenia, pred koncertom zahraničnej hviezdy, pripravila pre divákov aj jeden bonbónik, keď privítala na pódiu speváka skupiny Desmod Kulyho. S ním si zaspievali spoločný duet Pár dní. "Keď Desmod vystupoval na koncerte Eltona Johna, tak som prišla ja. Teraz to bolo naopak a bol to taký bonbónik," dodala Smatanová, ktorá si po svojom vystúpení nenechala ujsť celý koncert Natashe Bedingfield. TASR vydáva k správe zvukový materiál.