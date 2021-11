Vincent Cassel: Nedá sa mu zas a znova nepodľahnúť

V porovnaní s ostatnými rozhovormi sú tie s Casselom oveľa uvoľnenejšie, svižné, briskné.

Úvod kapitoly o Vincentovi Casselovi z knihy Interview, v ktorej sa Jana Sunderman rozpráva s Kristínou Kúdelovou o tom, aké sú filmové hviezdy naozaj.

Unesená. Nabitá. Takto opúšťa Kristína rozhovory s Vincentom Casselom. Absolvovala ich už tri, prvýkrát ho spovedala pred 12 rokmi. Bol vraj jej „súkromným“ miláčikom v čase, keď my sme si mohli vyberať medzi Dylanom z Beverly Hills 90210 a Chandlerom z Priateľov. Sleduje, ako sa Cassel vyvinul z francúzskeho herca na francúzskeho Pána herca a z toho na svetovú filmovú hviezdu.

Má rada jeho gestá, jeho úškrn, snaží sa ho napodobniť, opísať slovami pre čitateľov, no vie, že je to márne. Že toto jeho neodolateľné poznávacie znamenie treba zažiť. Uviedol ním v Dannyho dvanástke svoj legendárny laserový tanec. Ten dávame unisono do pozornosti. Kristína pre ten spokojný úsmev, ja zas pre break-dance.

Zaujímavosti o filmových hviezdach, ktoré ste v rozhovoroch s nimi nenašli: Kniha Interview

Animálnosť, šarm, otvorenosť, prístupnosť. Pre Vincenta Cassela neexistuje drzá otázka ani žiadne tabu. Nakoniec sa uvoľní aj Kristína, a takto oficiálne pred čitateľmi mu dáva komplimenty nielen ako hercovi, ale aj ako mužovi. A on? Odpovedá s plnou vážnosťou. Živel. Upgradovaný.

„Som celý váš.“ Bum. Ako sa dá na toto reagovať, keď ti to na úvod rozhovoru povie Vincent Cassel?

„ V tom momente sa cítiš dobre. Veľmi dobre. Tým, čo rozpráva, ako sa na teba pozerá, ako na teba reaguje, vyvoláva pocit, že je nesmierne otvorený a stojí pri tebe ako úplne rovnocenný človek.“

V porovnaní s ostatnými rozhovormi sú tie s Casselom oveľa uvoľnenejšie, svižné, briskné.

„Rozhodne. Stretla som sa s ním trikrát a bola som veľmi uvoľnená. Veľmi rýchlo som pochopila, že sa nemusím kontrolovať, aby som ho neurazila, nepoložila zlú otázku, aby som zachovala akési novinárske dekórum. Pri ňom máš pocit, že je všetko dovolené, že s ním môžeš zájsť hlbšie do témy, že ho môžeš podpichnúť, dať mu kompliment, zaprotestovať a on to prijme so samozrejmosťou a ide do toho.

...

O ďalších detailoch osobného stretnutia Kristíny Kúdelovej s Vincentom Casselom sa dočítate v knihe Interview, ktorú si môžete kúpiť online, v kníhkupectvách a 21. 12. 2021 (utorok) aj v stánkoch spolu s denníkom SME za zvýhodnenú cenu.