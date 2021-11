Catherine Deneuve: Bol to veľmi čudný pocit, keď zvonil jej telefón

Catherine nechcela prezradiť nič k téme herečky, presnejšie starnúcej herečky.

Nedosiahnuteľná hviezda. Týmto sa to začalo. A aj sa skončilo. Pri Catherine Deneuve nič nezvyčajné. Napokon, tajomstvo Catherine Deneuve sa nepodarilo rozlúsknuť ani takej režisérskej osobnosti ako je Wim Wenders. Skúšal to aj týmito superlatívami: kráľovná európskeho kina, bohyňa, inteligentná a vtipná, s najzvláštnejším druhom moci. A aj tak to na konci reči vzdal.

Kristínino interview nešlo hladko. Vlastne, veľmi sa zadrhávalo. Aj preto, že sa rozprávali telefonicky, a aj preto, že Catherine nechcela prezradiť nič k téme herečky, presnejšie starnúcej herečky. No aj preto, že Kristína nezvolila včas scenár b – otázky z iného súdka.

A tak Catherine odpovedá: Tá postava vo filme nie som ja. A ešte to párkrát zopakuje. A takto to plynie, pre čitateľa dynamicky, pre Kristínu trochu mučenícky, a keď sa spamätá, 15 minút (slávy) je fuč. A s nimi aj šanca poodhaliť tú hustú clonu, za ktorou sa Catherine Deneuve tak premyslene a pôvabne hýbe, stráca z dosahu. Francúzi tomu vraj hovoria inštitúcia.

„A inštitúcie vždy chráni ochranka, sú pred nimi zábrany a je to podľa mňa v poriadku,“ dodáva Kristína.

Catherine Deneuve mala počas nakrúcania zatiaľ jej posledného filmu De son vivant mozgovú príhodu. Tvoj rozhovor bol len o pár mesiacov neskôr. Malo to veľký vplyv na témy a atmosféru rozhovoru?

„Mala sto dôvodov, aby ho odmietla. Mohla sa kurírovať, no ona namiesto toho súhlasila, aby jej zavolala novinárka zo Slovenska. Zdalo sa mi to obdivuhodné! Neuveriteľné. Nebola to súčasť žiadnej promo akcie, ako to väčšinou býva pri filmových premiérach. Robiť rozhovor s takouto hviezdou mimo promo turné je takmer nemožné. Načo by to robili? O to viac som si ten rozhovor vážila.“

Tak v čom bol ten háčik?

„Bol to pre mňa veľmi ťažký rozhovor. No bola naozaj príjemná. Dvakrát ju vyrušil zvonček a ona mi vždy povedala: „Neodchádzajte, hneď som späť.“ Pritom sa mohla ospravedlniť a zložiť. Rozhovor bol ťažký, ale ona bola veľmi milá.“

