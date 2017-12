Jennifer Connelly prekonala strach z hororov

BRATISLAVA 30. júna (SITA) - Americká herečka Jennifer Connelly prekonala svoj strach z hororov, keď sa pripravovala na film Temná voda. So svojím manželom vtedy strávila niekoľko dní sledovaním hororových ...

30. jún 2005 o 10:14 SITA

BRATISLAVA 30. júna (SITA) - Americká herečka Jennifer Connelly prekonala svoj strach z hororov, keď sa pripravovala na film Temná voda. So svojím manželom vtedy strávila niekoľko dní sledovaním hororových klasík, aby sa tak lepšie vžila do svojej roly. Držiteľka Oscara za vedľajšiu úlohu vo filme Čistá duša, si vraj uvedomila, že sa bude musieť svojmu strachu postaviť tvárou v tvár, keď súhlasila, že bude spolupracovať na tomto horore Waltera Sallesa. "Vždy ma veľmi desili hororové scény. Predtým než som podpísala zmluvu, pozerala som aj japonské horory. Takto sa pre mňa otvoril úplne nový svet, pretože som horor nevidela už veľmi dlho," povedala talentovaná herečka. "Myslím, že by som urobila chybu, keby som neúčinkovala aspoň v jednom horore, pretože ma to naozaj veľmi zaujíma. Mali sme s manželom také domáce minifestivaly a každý večer sme si pozreli dva až tri hororové filmy. Boli medzi nimi aj Rosemary má dieťa či Nepozeraj sa," dodala.