Zomrel hudobný skladateľ a textár Stephen Sondheim

NEW YORK. Americký hudobný skladateľ a textár Stephen Sondheim zomrel vo veku 91 rokov.

Správu o umelcovom úmrtí zverejnil Rick Miramontez, šéf public relations a komunikačnej agentúry DKC/O&M. Sondheimov advokát Rick Pappas pre denník The New York Times povedal, že skladateľ zomrel v piatok vo svojom dome v Roxbury v štáte Connecticut.

Sondheim je autorom hudby a textov piesní k muzikálom ako napríklad West Side Story, A Funny Thing Happened on the Way to the Forum, Sweeney Todd: Čertovský holič z Fleet Street alebo Malá nočná hudba.

Sondheim si počas svojej kariéry vyslúžil nominácie na Grammy a Zlatý Glóbus, a za pieseň Sooner or Later (I Always Get My Man) z filmu Dick Tracy (1990) dostal Oscara.