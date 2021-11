Diváci, kritici a prehliadka slovenských filmov

Filmy, ktoré rezonujú.

V minulom roku sa do slovenských kín dostalo viac ako dvadsať domácich filmov, no ich cesta k divákom z dôvodu pandémie nebola jednoduchá. Prehliadka Týždeň slovenského filmu ich teraz ponúkne všetky na jednom mieste. A ako prezrádza sprievodný program, prináša aj čosi navyše. Koná sa od 29. novembra do 5. decembra v bratislavskom kine Lumière a je príležitosťou vidieť a zažiť všetko, čo nám rok 2020 v kinematografii priniesol.

„Bilančná prehliadka Týždeň slovenského filmu vznikla v roku 2015. Jej ambíciou je zaplniť biele miesto medzi podujatiami na Slovensku a každoročne zmapovať domácu filmovú tvorbu. Zároveň chce vytvoriť priestor pre odbornú reflexiu tvorby a podnietiť dialóg medzi teoretikmi, tvorcami a divákmi,“ predstavuje ideu Týždňa slovenského filmu Miro Ulman, hlavný programový dramaturg prehliadky. Jej siedmy ročník uvedie dokopy viac ako tridsať slovenských hraných, dokumentárnych a animovaných filmov.

Shit happens (zdroj: FOTO: CINEMART, ČT, CSFD.CZ)

V porovnaní s prehliadkami národnej tvorby v okolitých európskych krajinách, kde sa každoročne premietajú filmy vyrobené v predchádzajúcom roku, slovenský týždeň predstavuje filmy, ktoré mali v roku 2020 premiéru. Táto odlišnosť má svoje zdôvodnenie, to však nesúvisí s produkciou v príslušnom roku. „Na Týždni slovenského filmu nepremietame filmy, ktoré boli v roku 2020 vyrobené, ale tie, ktoré mali premiéru v slovenských kinách od 1. januára do 31. decembra 2020. Dôvod je jednoduchý.