Novinky na Netflixe a HBO Go: Kirsten Dunst a Benedict Cumberbatch hrajú vo westernovej dráme

Pozrite si prehľad noviniek.

Kristen Dust vo filme The Power of the Dog. (Zdroj: Netflix)

Prinášame výber filmov a seriálov, ktoré budú mať nasledujúci týždeň premiéru a zároveň budú dostupné aj cez streamovacie služby aktuálne dostupné na Slovensku.

Prehľad pôvodne vyšiel ako súčasť newslettra Tento týždeň.

Dátum Premiéra Streamovacia služba Žáner STREDA (1. 12. 2021) The Power of the Dog Netflix westernová dráma ŠTVRTOK (2. 12. 2021) Single All the Way Netflix romantická komédia PIATOK (3. 12. 2021) Mixtape Netflix rodinný film Harlem Amazon Prime Video komediálny seriál Mortal Kombat HBO Go akčné fantasy

STREDA (1. 12. 2021)

The Power of the Dog

Netflix uvedie westernovú drámu The Power of the Dog o majiteľovi ranču, ktorému nie je sympatická jeho nová švagriná a jej syn a dá im to pocítiť. Žena podľahne alkoholizmu, a keď zistí, že jej syn sa začína viac zbližovať s jej švagrom, začne piť ešte viac. Podľa románu od Thomasa Savagea z roku 1967, hrá Kirsten Dunst, Benedict Cumberbatch, Jesse Plemons.

https://www.youtube.com/embed/LRDPo0CHrko

ŠTVRTOK (2. 12. 2021)

Single All the Way

Netflix uvedie romantickú komédiu Single All the Way o mužovi, ktorý chce, aby jeho najlepší kamarát predstieral pred jeho rodinou, že sú vo vzťahu, aby sa ho jeho rodina nepýtala zbytočné otázky.

https://www.youtube.com/embed/kCQxxqdowOg

PIATOK (3. 12. 2021)

Mixtape

Netflix uvedie rodinný film Mixtape o sirote, ktorá objaví kazetu s piesňami jej rodičov. Keďže jej stará mama, ktorá ju vychováva, nerozpráva o svojej zosnulej dcére, dostane tak šancu, aby ich cez playlist lepšie spoznala.

https://www.youtube.com/embed/IAxDaDw7TfM

Harlem

Amazon Prime Video uvedie komediálny seriál Harlem o štyroch najlepších kamarátkach z New Yorku, ktoré sa spoločne presúvajú z bezstarostných 20-tich rokov do tretej dekády života.

https://www.youtube.com/embed/0nf9gqWex10

Mortal Kombat

HBO Go uvedie akčné fantasy Mortal Kombat. Film mal kinopremiéru pred letom.