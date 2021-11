Morticia, Gomez, Wednesday, Pugsley, Fester, vec a Lurch

Rodina Addamsovcov 2

„Mysterious and spooky and all together ooky, the Addams Family,“ sú nazad. Tentoraz v rámci pokračovania animovanej verzie Rodina Addamsovcov 2, ktorá voľne nadväzuje na prvú časť z roku 2019. Otázkou je, či si legendárna láskyplná a tradične netradičná rodina zaslúžila to, čo jej bolo urobené tohtoročnou animovanou dvojkou.

Najpriamočiarejšie posúvanie deja je, keď necháme hrdinov putovať. A tak sa Addamsovci tentoraz vyberajú na rodinný výlet naprieč Amerikou. Plánujú navštíviť ikonické miesta známe vďaka pohnutej histórii, teda oblasti, ktoré pre nich predstavujú ideál. Udalosti však naberú odlišný smer. Rodina putuje stále, ale príbeh sa zamotá vďaka vynálezu Wednesday, ktorý je vlastne odhalený hneď v úvodnej scéne.

Film pre detské publikum

Snaha vybudovať citovú zápletku v rámci tradičného rodinného rozkolu tu je síce evidentná, ale akoby len plávala po povrchu. Stále sú to súdržní, rodinne veľmi viazaní a konvenciami nespútaní Addamsovci, ale akoby už nimi ani neboli. Zopár vtipných hlášok a scén nevyváži mizériu, ktorá na dospelých z tohto filmu dopadne.

Tento film však nie je primárne určený dospelým. Niečo im podhodí, veď predsa v kine sprevádzajú svoje ratolesti, priamočiaro prezentovanou polopatistickosťou však chce osloviť detské publikum.