„Klamem sama sebe. Aby som prežila,“ hovorí Slúžka

Slúžka rozoberá viacero temných tém.

Predlohou seriálu Slúžka je kniha Stephanie Landovej z roku 2019 Slúžka: ťažká práca, nízka mzda a vôľa matky prežiť, ktorá získala tretie miesto v rebríčku bestsellerov The New York Times. Sú to autorkine memoáre. Hlavná hrdinka Alex je slúžka. Je bezmenný duch upratujúci bordel vyššej strednej triedy. Pozoruje, vníma, nehodnotí. Len si zapisuje. A tak vzniknú texty, vďaka ktorým ju zbadajú.

Je mladá, pochádza z malého mesta a má dvojročnú dcéru. Má matku – samozvanú umelkyňu s psychickou poruchou náročnou pre jej okolie a s exmanželom a otcom Alex, ktorý ju bil a ktorého sa bála. Súrodencov nemá. Zamestnala sa ako čašníčka a stretla barmana, ktorý si prácu pravidelne nosil domov.