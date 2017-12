Garbage aj na českom festivale Rock for People

30. jún 2005 o 14:15 SITA

BRATISLAVA 30. júna (SITA) - Jeden z najväčších českých festivalov Rock for People odštartuje svoj jedenásty ročník už v pondelok 4. júla. Do Českého Brodu, kde našiel festival svoje miesto, príde tento rok okolo 120 interpretov, ktorí budú koncertovať na štyroch pódiách. Hlavnou hviezdou je americká kapela Garbage, ktorá sa predvedie aj na slovenskom festivale Pohoda. Nedočkavci si však prídu na svoje už aj v nedeľu. Počas tzv. nultého dňa festivalu bude hrať desať menej známych kapiel. Rock for People však oficiálne začne až v pondelok. Počas troch festivalových dní sa môžu diváci tešiť napríklad na nemeckých Die Toten Hosen, fínskych Leningrad Cowboys, amerických US Bombs alebo moldavských Zdob si Zdub. Slovensko budú reprezentovať Meky Žbirka, Horkýže Slíže, Iné Kafe, Le Payaco, Mango Molas a Metropolis. Z domácich kapiel sa postaví na pódium napríklad Divokej Bill, Chinaski, Kryštof, Sunshine alebo Pražský výběr. Ceny vstupeniek sa pohybujú od 650 do 780 českých korún.