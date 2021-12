Michal Kaščák z Pohody tvrdí, že Grape porušil dohodu

Festival Grape sa sťahuje do Trenčína, Pohoda odmieta spoluprácu.

Sklamanie nad rozhodnutím organizátorov festivalu Grape, aby sa ich podujatie konalo na letisku v Trenčíne, vyjadril v piatok zakladateľ festivalu Pohoda Michal Kaščák.

Kaščák tvrdí, že sa s organizátormi festivalu Grape dohodol, že sa na trenčianske letisko, kde sa najväčší slovenský multižánrový festival Pohoda koná od roku 2004, nenasťahujú.

„Vo festivalovej Európe neexistuje podobná situácia, keď by dve najväčšie podujatia krajiny s podobným žánrovým nastavením boli na jednom mieste. Nenastala by ani na Slovensku, ak by všetko šlo podľa elementárnej logiky a štandardnými postupmi,“ napísal Kaščák v statuse na facebookovej stránke Pohody.

Grape mal ísť do Trnavy, oslovilo ho ministerstvo

Grape sa doteraz konal na letisku v Piešťanoch. Jeho budúcnosť sa má spájať s mestom Trnava. Tam má počas nasledujúcich dvoch rokov vzniknúť nový areál pre spoločenské podujatia a potreby kultúrneho vyžitia nielen Trnavčanov.

Tento plán je však ešte v štádiu riešenia. A keďže organizátori festivalu Grape veria, že sezóna 2022 sa aj napriek pandémii uskutoční, museli nájsť nové miesto.

“ Pohoda festival máme veľmi radi a prajeme im pohodovú sezónu 2022. „ Juraj Podmanický, jeden z organizátorov festivalu Grape

„Dúfame, že sa to podarí a my si budeme môcť prenajať priestory, aby sme mohli pre vás organizovať festival ešte niekoľko ďalších rokov,“ písali v oznamujúcom statuse na facebooku 1. decembra.

Letisko v Trenčíne, kde sa má festival Grape konať v nasledujúcich dvoch rokoch, ponúklo organizátorom ministerstvo obrany. Na letisku v Sliači festival nemôže byť, keďže tam momentálne prebieha rekonštrukcia.

Kaščák hovorí o porušenej dohode

Kaščák, ktorý stojí pri festivale Pohoda od jeho začiatkov v roku 1997, vo vyhlásení na facebookovej stránke naznačil, že organizátori festivalu Grape porušili dohodu, ktorú s ním uzavreli.