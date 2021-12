Pandémia zvrátila miliónový pokles čitateľov.

Po rokoch sa k tlačeným knihám vrátili aj tí, čo ich desaťročie nedržali v ruke.

Knihomoli to v Nemecku na začiatku roku nemali jednoduché. Očkovanie sa len rozbiehalo a v mestách, kde infekčnosť dosahovala vysoké čísla, sa novinky dali obzerať len vo výkladoch. Nákup, ak ste nestáli o donášku domov, ste si museli telefonicky dohodnúť dopredu a v lepšom prípade sa mohli so svojím kníhkupcom porozprávať pár minút s veľkým odstupom medzi dverami. Kôpky kníh za jeho chrbtom signalizovali, že podobných zákazníkov, ako ste vy, ktorí na nich nezanevreli, je viac. Všetci veríme, že štvrtá vlna nás nevráti do rovnakého stavu.

Trh dobiehal straty

Súdržnosť bola jedným z kľúčových faktorov, prečo sa predaj kníh dostával z červených čísel. Predstavitelia zväzu vydavateľov na Buchmesse poukázali na mimoriadne dôležitý faktor.

Po tom, ako v priebehu desaťročia vyše milióna ľudí prestalo čítať, začala sa časť z nich vracať ku knihám v ich klasickej podobe a nie v elektronickej alternatíve napriek tomu, že počas pandémie boli nútení naučiť sa používať digitálne médiá.

Ich presný počet bude známy až neskôr, ale je to pre všetkých, čo tvoria reťazec od autorského nápadu až po vytlačenú knihu, veľkým prísľubom do budúcnosti, ktorému už málokto veril.

Do kategórie víťazov patria aj predajne na železničných staniciach. Tieto už v júli vymazali straty spôsobené covidom, respektíve následným lockdownom. Popri dennej tlači ponúkajú cestujúcim v prvom rade turistické príručky týkajúce sa daného mesta a regiónu, ale aj najpredávanejšiu beletriu a literatúru faktu. Vo väčších metropolách sa v nich dajú kúpiť aj anglické paperbacky vhodné na cestu.

Hoci sa kníhkupectvá snažia o maximálnu pružnosť a niektoré z nich stavajú na tematické zameranie, mnohé zápasia s veľkým deficitom kvalifikovaných predavačov. Podobne ako gastronomický sektor trpí nedostatkom čašníkov, avizujú najmä veľké knižné reťazce to isté v prípade svojich zamestnancov. Do situácie, keď si títo budú mýliť autora s titulom, sa nikto nechce dostať.

Sociálne médiá sú dnes najväčším priateľom kníh

Ak niečomu pandémia skutočne pomohla, bolo to prepojenie tvorcov kníh s ich čitateľmi prostredníctvom sociálnych médií. Nemecko je krajinou, kde vzhľadom na tisíce vydaných kníh ročne nie je možné všetky propagovať cez klasické marketingové kanály.

Autori, aj tí top predávajúci sa, pri každom novom titule obiehali krajinu a stretávali sa v kníhkupectvách so svojimi fanúšikmi. Covid presunul tieto aktivity na instagram a facebook do tzv. živých videí, ktoré mali neraz vyššiu návštevnosť ako čítačky v mestách. Aj keď nemalý podiel na tom mohla mať aj skutočnosť, že osobné stretnutia boli na vstupenky a sociálne médiá zadarmo.