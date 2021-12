Netešte sa predčasne

Milan Lasica a V krátkosti.

„Papier na rozdiel od sliepky znesie všetko,“ napísal Milan Lasica v nádhernej, vtipnej a smutnej knihe V krátkosti (Slovart, 2021). Nie je to kniha pozostalosti, Milan Lasica a Marek Ormandík ju začali pripravovať na jar. V tom čase páni majstri prišli na to, že sa s prítomnosťou vyrovnávajú tak trochu rovnako. Aj keď každý svojím umeleckým spôsobom – Milan Lasica textom a Marek Ormandík obrázkami.

Článok pokračuje pod video reklamou

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Životopis, ktorý prekračuje tieň žánru Čítajte

A vznikol nápad spojiť dva denníčky – zápisníčky a čmáranicovníky – do jednej knihy. Zápisky Milana Lasicu z rokov 2009 a 2010 a nepravidelné poznámky a krátke postrehy z rokov nasledujúcich.A doplniť ich obrazovou časťou – nonsensovými kresbami Mareka Ormandíka z cyklu Karantéma –, ktorá vznikla „doma“ v roku 2020.

Pravda o chrbtici

Viac Lasicu do tejto spoločnosti! Už by sa malo povoliť klonovanie ľudí. Alebo aspoň mozgov. Lebo väčšina toho, čo si napísal Milan Lasica do svojho múdreho denníka, by sa spokojne mohla vytesávať do skaly. Aj keď asi nie každému by sa páčilo jeho ironické, múdre a nekompromisné písanie. V istom veku si už totiž servítky pred ústa nemusíte dávať.

„Vtedy som prvý raz doplatil na to, že som šíril pravdu,“ napísal Milan Lasica 8. januára 2009. V spomienke sa vrátil do detstva a svojho očarenia z toho, keď sa dozvedel, ako sa robia deti, a šíril túto dobrú zvesť ďalej. A keďže dobrú zvesť o pravde sa snažil šíriť neustále, je prirodzené, že na svoju pravdovravnosť doplácal pravidelne. Dokonca nemusel ani nič hovoriť, stačilo, že sa na pódiu iba tváril a ľudia vedeli, že mlčí pravdu. A smiali sa.