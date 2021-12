Novinky na Netflixe a HBO Go: Sandra Bullock v krimi remaku úspešného britského seriálu

Pozrite si prehľad noviniek.

Sandra Bullock vo filme The Unforgivable. (Zdroj: Netflix)

Prinášame výber filmov a seriálov, ktoré budú mať nasledujúci týždeň premiéru a zároveň budú dostupné aj cez streamovacie služby aktuálne dostupné na Slovensku.

Prehľad pôvodne vyšiel ako súčasť newslettra Tento týždeň.

Dátum Premiéra Streamovacia služba Žáner PONDELOK (6. 12. 2021) Potato Dreams of America HBO Go životopisná dráma UTOROK (7. 12. 2021) Here Today HBO Go komediálna dráma PIATOK (10. 12. 2021) The Unforgivable Netflix komediálna dráma

PONDELOK (6. 12. 2021)

Potato Dreams of America

HBO Go uvedie životopisnú komédiu Potato Dreams of America o Wesovi Hurley, ktorý vyrastá ako gay vyrastá v 90-tych rokoch v ZSSR a utečie do Ameriky.

https://www.youtube.com/embed/L08XeekOl2U

UTOROK (7. 12. 2021)

Here Today

HBO Go uvedie komediálnu drámu Here Today o neobvyklom priateľstve scenáristu a speváčke, ktorí sa stretnú po tom, čo Emma vyhrá v aukcii obed so slávnym Charilem. Hrá Billy Crystal, Tiffany Haddish, Pen Badgley.

https://www.youtube.com/embed/U3v8n_8-QqA

PIATOK (10. 12. 2021)

The Unforgivable

Netflix uvedie kriminálnu drámu The Unforgivable o žene, ktorú po 20-tich rokoch prepustia z väzenia, kde si odpykávala trest za vraždu a vydá sa hľadať svoju mladšiu sestru. Ide o remake úspešnej trojdielnej minisérie, pôvodne vysielanej na ITV vo Veľkej Británii v roku 2009. Hrá Sandra Bullock.