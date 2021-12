Zabila ju svorka vlkov

Lars Berge a Projekt vlk.

Žiť s vlkmi nie je len tak. Viem to, keďže som s polovičným vlkom žila niekoľko rokov v jednej domácnosti. Sú to svojské, často nepredvídateľné dravce. Ak nie ste dosť silní na to nastaviť im hranice a v nesprávny moment sa ešte aj otočíte chrbtom, sú schopné to okamžite využiť.

Ľahšie sa však o tom hovorí, ako praktizuje. Naše miesto medzi nimi a ich miesto medzi nami neznamená to isté. Už stáročia sa snažíme skrotiť divokú prírodu a podmaniť si ju, chceme sa stať jej súčasťou, a pritom nechápeme, že ich svet takto nefunguje.

Veta „nehryz ruku, čo ťa kŕmi“ neplatí

Najmä nie pri vlkoch. Kniha Projekt vlk od švédskeho autora a novinára Larsa Bergeho je o udalosti z júna 2012. Vtedy ošetrovateľka Sofia našla telo tridsaťročnej zoologičky a sprievodkyne pri vlkoch Karoliny, v prírodnom parku Kolmården.

Podľa výpovedí kolegov patrila Karolina k tým, čo považovali čas strávený s vlkmi osamote za dôležitý, ba rozhodujúci pre upevnenie vzťahu. Tak sa síce vytvára dôverný kontakt a puto s týmto dravcom, no človek pri ňom musí byť najmä tvrdý a rozhodný, nikdy nie ústupčivý či bojazlivý. Vlk totiž tieto neisté emócie ihneď vycíti.

Všetky podrobnosti, ktoré sa týkajú prípadu, sa k novinárovi dostali vďaka vyšetrovaciemu spisu. Aj preto mohol začať pracovať na projekte, pri ktorom sa z neho stal takpovediac vyšetrovateľ a investigatívny novinár v jednom.