Mads Mikkelsen: Keď sa zasmeje, všetko je inak

Neoplatí sa ho podceňovať.

Úvod kapitoly o Madsovi Mikkelsenovi z knihy Interview, v ktorej sa Jana Sunderman rozpráva s Kristínou Kúdelovou o tom, aké sú filmové hviezdy naozaj.

Kto je tento nadaný tanečník? Premýšľala som, keď sa v záverečnej scéne oscarového filmu Chľast Mads Mikkelsen nádherne oslobodzujúco roztancoval. Ktorý dablér vie tak oduševnene a divoko tancovať?

Ale takto: Madsa Mikkelsena sa neoplatí podceňovať. Kedysi bol tanečníkom, a kedysi ešte predtým gymnastom. Dnes je veľmi vyťažený herec, ktorý si to strihne z Hannibala do Bonda a potom naspäť do dánskeho filmu Chľast. Pán plný prekvapení. Pán chameleón. Ako v tomto rozhovore s Kristínou, keď sa nečakane rozcítil, že už ani tie piruetky a výskoky nie sú ako za mladých tanečných čias. A hoci pre pandémiu koronavírusu sa ich rozhovor odohral len virtuálne cez zoom, toto sólo riadne roztancoval. Skáče z úprimností do humoru, z váhania do odhodlania. Hovorí otvorene až intímne o strachu zo starnutia, o skorých skúsenostiach s alkoholom, o pochybnostiach. Jedno je jasné: s dánskym hercom Madsom

Zaujímavosti o filmových hviezdach, ktoré ste v rozhovoroch s nimi nenašli: Kniha Interview

Mikkelsenom vyzerajú aj kríza stredného veku, ťaživé existenciálne otázky a alkoholizmus príťažlivo. Asi za to môže povestný severský humor. A možno niečo úplne iné.

S Madsom Mikkelsenom si sa rozprávala po premiére filmu Chľast. Má za sebou dlhý zoznam úspešných medzinárodných filmov. Bolo to vaše prvé stretnutie?

„Stretla som ho náhodou raz dávno v Cannes na ulici. Bola som v obyčajnom bare, keď sa zrazu na ulici čosi zomlelo. Akoby sa bili dvaja chlapi so škandinávskou výbušnosťou. Jeden bol Mads Mikkelsen. Boli tri hodiny poobede, no tam už bolo trošku popité.“

To sa nám na úvod rozhovoru k filmu Chľast hodí.

„Netreba to brať dramaticky. Festival v Cannes predstavuje pre hercov veľké vypätie, všetky hviezdy majú plno termínov, nabitý program. Asi sa potrebovali trochu uvoľniť, no skončilo sa to hádkou.

