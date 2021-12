Z detí sa stávajú dospelí, z otcov opustení stroskotanci

Film Prosté ako voda ukazuje drámy rozdelených rodín.

Krutý a dojemný dokumentárny film Prosté ako voda americkej režisérky Megan Mylan ukazuje základnú túžbu rodín. Byť spolu.

Jasmin deťom umýva vlasy. „Poriadne, poriadne,“ napomína syna, ktorý protestuje, pretože ho šampón štípe v očiach. Penu mu opláchne štedrou dávkou čistej vody, vlasy osuší uterákom a najmladšieho syna odvedie k ostatným deťom.

Po kúpaní všetci zatelefonujú otcovi. Povedia si, ako sa cez deň mali, zaželajú si dobrú noc a na diaľku odovzdajú drobné prejavy lásky.

Mohla by to byť scéna, ktorá sa odohráva v miliónoch domácností po celej planéte. Safwan však nemusel zostať dlhšie v práci a Jasmin s deťmi si nejdú ľahnúť do svojich postelí. Kým on trávi nekonečné mesiace čakaním na azyl v Nemecku, ona s deťmi žije v stane v aténskom prístave.

Päť príbehov o odlúčení

Jasmin, Safwan a ich deti patria k rodinám, ktoré vojna v Sýrii rozdelila na ceste za bezpečím. Aj ich putovanie k sebe ukazuje dokumentárny film americkej režisérky Megan Mylan Prosté ako voda, ktorý je dostupný v službe HBO.

Je to krutý a dojemný film ukazujúci základnú túžbu rodín. Byť spolu.

Podľa Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov je rozdelených viac ako 70-ticís sýrskych rodín. Tisíce detí žijú bez rodičov a v podstate neexistuje žiadna domácnosť, ktorá by neutrpela stratu. Dôsledky spôsobujú aj ďalšie formy utrpenia pre už aj tak skúšané deti, matky aj otcov.

Filmárka poskladala dokument z piatich samostatných príbehov. Jedným je Samra, ktorú ani útek do Turecka nezachránil pred zlou situáciou a ona stojí pred rozhodnutím, či dať deti do detského domova.