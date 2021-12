Marion Cotillard: Otvorená výpoveď úspešnej a zraniteľnej hollywoodskej herečky

Svetovo úspešná herečka a príjemná, citlivá osoba.

Úvod kapitoly o Marion Cotillard z knihy Interview, v ktorej sa Jana Sunderman rozpráva s Kristínou Kúdelovou o tom, aké sú filmové hviezdy naozaj.

Do tohto rozhovoru sa Kristíne nechcelo. Ani do toho s Marion Cotillardovou. Na poslednú chvíľu mi predhadzovala návnady, mená ako Robert Pattinson. Čím viac sa ma snažila presvedčiť, aby sme sa rozprávali o niekom inom, tým viac ma pozadie rozhovoru s Marion, ktorá získala Oscara za Edith Piaf, zaujímalo.

Veď Kristínin rozhovor s Marion bola absolútne otvorená výpoveď úspešnej a zraniteľnej hollywoodskej herečky, po akej by svetové médiá mohli len slintať. O tom, že sa ako dieťa necítila prijatá okolím, či o tom, ako samu seba nemala rada, o tom, že chcela ujsť, no asi na to nemala odvahu, alebo možno len mala odvahu ostať. Jednoducho život Marion Cotillardovej vyzerá ako neustála makačka. Najskôr na svojich postavách, potom na svojich emóciách. Alebo v opačnom poradí? Výsledok: svetovo úspešná herečka a príjemná, citlivá osoba. „Som rada, že sme sa o Marion rozprávali, chýbala by nám tu,“ priznala na konci nášho rozhovoru Kristína. A ja som rada, že som neskočila na jej trik s upírom z Twilight ságy.

V knihe máme tri ženské filmové hviezdy - tri francúzske herečky zastupujúce tri generácie. Ako by si porovnala tie tri rozhovory?

„Všetky tri – Catherine Deneuve, Juliette Binoche a Marion Cotillard – mám veľmi rada ako herečky. No priznám sa, na interview s Marion Cotillardovou som sa určite najmenej tešila. Bála som sa.“

Viac ako pri Catherine Deneuve?

„To asi nie. Skôr by som povedala, že som mala obavy. Bola som zvedavá, kto príde na môj rozhovor.“

...

