Viggo Mortensen: Vlny ustáli. Bol ako more po búrke

Úvod kapitoly o Viggovi Mortensenovi z knihy Interview, v ktorej sa Jana Sunderman rozpráva s Kristínou Kúdelovou o tom, aké sú filmové hviezdy naozaj.

Zen. Pokoj. Vyrovnanosť. To všetko pri ňom Kristína cíti. Vyžaruje z neho pokoj, rozvaha, zrelosť. Neponáhľa sa. Počúva. Veľkoryso venuje to najcennejšie: čas. Viggo Mortensen alebo Aragorn z trilógie Pána prsteňov. Alebo Cronenbergovo eso. Mimochodom, to jeho meno zavádza, ľahko ho zaškatuľkujeme ako severského

herca. K tomuto mylnému imidžu pomáhajú aj jeho popolavé vlasy a fakt, že má rád zimu a lesy. Hoci, paradoxne, žije v Madride.

Viggo je trošku nomád, a teda vždy trošku iný ako okolie. Kristína s ním robila vážnejší rozhovor, nie o Hollywoode, o hobitoch či o Oscaroch, na ktoré bol už trikrát nominovaný. O smrti, o rodičoch a deťoch, čiže o nás všetkých. A o spomienkach, ktorých po smrti svojej mamy napísal veľmi veľa.

„Na spomienky sa nemožno spoliehať, to však neznamená, že ich treba zahodiť. Naopak, treba ich preskúmať, lebo ony z nás do veľkej miery robia to, kým sme,“ hovorí Viggo Mortensen.

Viggo Mortensen je oveľa väčší mix než sa človeku na prvý aj na druhý pohľad zdá. Z jeho životopisu vyplýva, že začiatky detstva prežil v Argentíne, najdlhšie obdobie zas v Amerike. Teba to jeho fluidum nezmiatlo? Nie je také dánske?

„Nesmierne. Aj na mňa pôsobil dánsky. Už v trilógii Pán prsteňov, ktorú mám veľmi rada, Viggo dodal Aragornovi charizmu. Vtedy ho môj

obľúbený francúzsky časopis predstavil v rôznych podobách, napríklad, že píše poéziu, maľuje, skladá hudbu, rozpráva mnohými jazykmi. Získal si vtedy predo mnou rešpekt.“

