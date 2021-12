Juliette Binoche: Najhlbší emočný zážitok zo všetkých rozhovorov

Zbožňovaná a nadpozemsky očarujúca.

Úvod kapitoly o Juliette Binoche z knihy Interview, v ktorej sa Jana Sunderman rozpráva s Kristínou Kúdelovou o tom, aké sú filmové hviezdy naozaj.

Slzy. Slzy a rozdiel medzi tvrdou stoličkou a pohodlným gaučom. Alebo: rozdiel medzi herečkou, ktorá prišla porozprávať frázy, a tou, ktorá Kristínu hneď v úvode zasiahne. Najskôr svojím zjavom, „vyžarovaním“, potom svojou ľudskosťou a odvahou.

Stretnúť Juliette Binocheovú pri príležitosti uvedenia filmu Moje vnútorné slnko bolo pre Kristínu „sila“. Ale ktovie? Nielen francúzske filmy sú plné drám, Kristína v tom období stratila najbližšieho človeka. A Juliette Binoche čosi už o smrti vie, napríklad z takej Modrej v Kiéslowského trilógii Tri farby. Pamätáme si ju veľmi živo, hoci od uvedenia tohto filmu ubehlo viac než 25 rokov.

Keď s ňou o rok neskôr robí Kristína svoje druhé interview k filmu Pravda, Binoche odkrýva vlastnú metafyziku. Ale žiaden strach, „nehviezdna“ hviezda rieši aj „obyčajnú“ materskú dilemu. Ako byť dobrou matkou a súčasne žiť svoj život, dajme tomu ten herecký? Zbožňovaná, nadpozemsky očarujúca Juliette Binoche si takéto otázky rada kladie sama. Hľadanie odpovedí ju, zdá sa, náramne baví.

Robila si oveľa viac rozhovorov s mužmi ako so ženami, čo odzrkadľuje aj táto knižka. Cítiš rozdiel v rozhovore so ženskou hviezdou a mužskou?

„Interview s Juliette Binocheovou je môj najhlbší emočný zážitok zo všetkých rozhovorov. Viackrát sa ma pýtaš, do akej miery mám trému, keď sa idem stretnúť so šarmantným mužom, či už hercom, alebo režisérom. Pri Juliette Binocheovej som nepočítala s týmto efektom asi práve preto, že je žena, ale bolo to mimoriadne silné.“

V čom?

„Vstúpila som do miestnosti, kde sedela na gauči. Organizátori ma posadili na stoličku oproti nej a po pár sekundách odišli. A mne sa spustili slzy. Úplne mi vytryskli. Bola to reakcia na jej krásu. S niečím takým som sa ešte nestretla. Nemá zmysel rozprávať tu o tom, aká je krásna. A k tomu má ešte aj veľmi silné vnútorné vyžarovanie alebo – ako hovorí názov jej filmu – to ‚vnútorné slnko‘. Nemôžem povedať, že som takú krásnu bytosť ešte nevidela, ale nikto vo mne ešte nevyvolal takúto reakciu.“

