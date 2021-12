Kedy naposledy ste sa pozerali na hviezdy?

Od drevených pltí až po vesmírne koráby.

Vedátor, manažér vesmírnych misií SpaceX i kontroverzný harvardský astronóm. Každý z nich vo svojej knižnej novinke prináša čitateľovi niečo iné, spolu nám pripomínajú, že občas nezaškodí zmeniť perspektívu.

Deti majú neutíchajúcu schopnosť žasnúť, no ako starneme, svet nám zovšednieva. Samuel Kováčik, teoretický fyzik, ktorého možno poznáte ako zakladateľa projektu Vedátor_SK, v knihe Obyčajné zázraky (Slovart 2021) ukazuje, že žasnutie je báječný spôsob trávenia voľného času, a to i pre tých z nás, čo sme boli deťmi naposledy v minulom tisícročí. Ako na to?

Začnime zľahka. Pichnite prstom do niečoho, čo je poruke, hoci i do listu papiera. Máte? Pocit kontaktu, ktorý práve zažívate, je len ilúziou. Vy i papier sa totiž skladáte z atómov, ktoré sú z veľkej časti prázdne, vysvetľuje vedec – takmer všetka hmotnosť sa v nich koncentruje do malinkého priestoru v jadre, ktoré je rádovo stotisíckrát menšie ako zvyšok atómu.

„Sme tvorení prevažne z ničoho.“ To, čo cítite, teda v skutočnosti nie je kontakt, ale naopak, vzájomné odpudzovanie elektrónov, podobné odpudzovaniu dvoch magnetov. (Spomeňte si na to, keď sa váš malíček na nohe nabudúce „odpudí“ o roh skrine.)

Námetov na žasnutie Kováčik ponúka neúrekom. Využijete ich dumajúc vo vani nad Archimedovým zákonom, pri rozhovore nad pivom alebo len tak, keď sa večer budete pozerať na hviezdy. Ak to nerobievate, skúste. Keď sa napríklad na hviezdy svojho času pozrel Kopernik, uvedomil si, že svet sa netočí okolo nás. I jeden pohľad môže zmeniť chod histórie.

Neboli to však len učenci, čo pri posúvaní hraníc poznania vzhliadali k oblohe.

Od drevených pltí až po vesmírne koráby

Na hviezdy veľmi pozorne pozerali Polynézania plaviaci sa na pltiach naprieč Tichým oceánom i Vikingovia opúšťajúci Grónsko, pozeral na ne Kolumbus na ceste do novoveku a z drevenice na ruskom vidieku na ne hľadel i istý výstredný samotár menom Konstantin Ciolkovskij, ktorý v rokoch 1880 – 1935 napísal štyristo prác na tému cestovania do kozmu. Sám síce žiadnu raketu nezostrojil, no vypracoval pre to základy: „Manévrovacie dýzy, kryogenické raketové palivo, regeneratívne chladenie i systémy na podporu života.